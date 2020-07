E’ ufficiale: sono aperti i casting per la La Pupa e il Secchione e Viceversa 2020, la nuovissima edizione del reality show che quest’anno si preannuncia ancora più esplosivo. Ecco le novità e come candidarsi per cercare di conquistarsi uno dei posti disponibili tra pupe e pupi, secchione e secchioni!

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: casting aperti

Al via i casting de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il reality show di successo di Italia 1 prodotto da Endemol. In queste ore sul profilo Instagram di MediasetPlay è stato postato l’annuncio dell’apertura dei casting per ricercare i pupi, le pupe, i secchioni e le secchione che si metteranno in gioco nella nuova edizione. Ecco il post di MediasetPlay:

Per chiunque volesse partecipare ai provini – casting per la nuova edizione del reality show può farlo scrivendo al seguente indirizzo mail come riportato: [email protected]

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, il cast è in corso

Se i casting de “La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021” sono aperti, è ancora da capire chi sarà il conduttore della prossima edizione. Al momento il nome più quotato a rimpiazzare Paolo Ruffini al timone del programma sembrerebbe essere quello di Andrea Pucci reduce dal discreto successo del “Big Show”.

Se il nome del conduttore al momento è ancora da capire, confermata come co-conduttrice la ex Pupa Francesca Cipriani. La showgirl dalle pagine de Il Tempo, infatti, ha dichiarato: “ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l’estate, a settembre“.

Anche la Cipriani parlando del possibile conduttore dell’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione ha precisato: “il nome che circola in questi giorni è quello di Pucci al posto di Paolo Ruffini. Ma si sta decidendo in queste ore. Non so altro“.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito al cast della prossima edizione, ma per i casting non c’è da perdere altro tempo!