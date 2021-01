La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 sta per tornare in tv. Stasera, giovedì 21 gennaio 2021, infatti, prenderà il via la nuova edizione del programma di Italia 1 con alla guida: Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Scopriamo insieme il cast di Pupe e Pupi, ma anche gli ospiti che entreranno in scena per sottoporre pupe, pupi, secchioni e secchione ad estenuanti, quanto esilaranti prove. Ecco tutte le anticipazioni.

La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021: i conduttori

Come già abbiamo ampiamente anticipato quest’anno alla conduzione de La Pupa e il Secchione e Viceversa vi sarà l’inedita coppia composta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il comico ha scalzato dalla conduzione l’amico e collega Paolo Ruffini. Confermata, invece, la più Pupa di tutte, ovvero Francesca Cipriani.

I due conduttori dunque terranno le fila delle ‘marachelle’ combinate da Pupe e Secchioni all’interno della sontuosa villa alle porte di Roma. Qui otto nuove coppie daranno nuovamente il via all’esperimento sociale che ha l’unico scopo di mettere a confronto la cultura e l’apparenza, due mondi estremamente agli antipodi.

Nelle sei puntate previste ne vedremo delle belle. Le 5 pupe e i 5 secchioni oltre ai 3 pupi e alle 3 secchione si daranno battaglia per vincere l’ambito titolo.

Gli ospiti del docu-reality: da Malgioglio ad Antonio Zequila e Mastrota

Come si arriverà allo scontro finale? Semplice, superando prove su prove. Da quelle fisiche si passerà a quelle di intelligenza. I concorrenti dovranno studiare sia le varie materie scolastiche che educazione fisica, ma, cosa ben più importante, dovranno imparare per bene come convivere e come far in modo che la coppia possa superare tutte le difficoltà nonostante le grandi differenze. Insomma ciascun concorrente dovrà trovare la chiave giusta per far convivere mondi che appaiono agli antipodi.

Ogni puntata vedrà poi ospiti d’eccezione. Oltre alle solite prove, infatti, vi saranno sfide ulteriori che vedranno in giuria personaggi famosi del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Chi approderà fra Pupe e Secchioni? Si parla di personaggi del calibro di: Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

La Pupa e il Secchione e viceversa: il cast

Scopriamo ora finalmente il cast de La Pupa e Il Secchione 2021. Le cinque Pupe sono: la bellissima modella torinese Jessica Bucci, Laura Antonelli, la seconda classificata a Miss Mondo Italia 2019 Linda Taddei, Miryea Stabile e Stephanie Bellarte.

I Pupi sono, invece: Matteo Diamante (ex Uomini e Donne e ex Take Me Out), Mattia Garufi e Gianluca Tornese (ex Uomini e Donne).Quest’ultimo ha partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari e Nilufar Addati.

Fra i secchioni invece vi sono: Alberto Bartozzi, Alessio Guidi, Andrea De Santis, Luca Marini, Matteo Pisano, Giulia Orazi, Sara Hafdoui e Silvia Gandini.