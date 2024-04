Manca pochissimo ad una nuova edizione, la sesta, de La Pupa e Il Secchione. Il reality comedy ancora una volta metterà a confronto due mondi che sembrano molto distanti tra loro ma che hanno più cose di quanto si immagina in comune. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi sarà il conduttore, i giudici e i concorrenti.

La Pupa e Il Secchione 2024, il gran ritorno di Enrico Papi

Enrico Papi, colui che lanciò nel 2006 la prima edizione in Italia de La Pupa e il Secchione torna al timone del programma che sarà trasmesso su Italia 1. Il primo appuntamento è infatti previsto per mercoledì 10 aprile 2024 in prima serata alle ore 21.20. In giuria ci saranno Paola Barale, accompagnata dal campione di sciabola Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo. Anche per Paola Barale si tratta di un ritorno dato che affiancò Papi nella seconda edizione del 2010.

Nel programma si cerca di far convivere due mondi differenti; quello dei secchioni, nerd che non hanno mai avuto una storia d’amore; e quello delle pupe, ragazze affascinanti e intraprendenti. Insieme dovranno studiare, prepararsi, migliorarsi e affrontare le prove che determineranno la classifica di ogni puntata. La Pupa e il Secchione nel corso degli anni ha lanciato diversi personaggi che ora fanno parte del mondo dello spettacolo, da Francesca Cipriani ad Elena Morali, passando per Rosy Dilettuso.

Anticipazioni prima puntata: le novità dei giochi

In totale saranno sei le puntate che andranno in onda su Italia1. A mettersi in gioco sono 18 concorrenti, ragazzi e ragazze tra i 19 e i 28 anni, che verranno suddivisi in nove coppie. Le coppie vivranno insieme in una villa nel cuore di Roma e si prepareranno per le prove settimanali. In ogni puntata ci saranno delle eliminazioni.

Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione sono invece due prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità. Per rivedere le puntate de La Pupa e il Secchione è possibile andare sul sito di Mediaset Infinity.