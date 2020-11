La Pupa e il Secchione e Viceversa torna ad occupare il palinsesti delle reti Mediaset ma stavolta lo fa con un nuovo conduttore. Dopo il successo dell’ultima edizione, che ha incoronato vincitori Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco, il reality di Italia 1 è pronto ad approdare sugli schermi della rete giovane Mediaset.

La Pupa e Il Secchione: ecco chi è il nuovo conduttore

La Pupa e il Secchione e Viceversa, quest’anno avrà una nuova conduzione. Dopo il successo della scorsa edizione, la cui conduzione era affidata a Paolo Ruffini, quest’anno al timone del reality di Italia 1 troviamo un beniamino del pubblico: Andrea Pucci. Sarà dunque il mattatore di Colorado (e prima di Zelig) a condurre il reality la Pupa e Il Secchione e Viceversa.

Andrea Pucci al posto di Paolo Ruffini e senza partner femminili

Il milanese Andrea Pucci saprà intrattenere il pubblico e i concorrenti in modo eccellente, dal momento che la sua simpatia innata e la sua verve catalizzano l’attenzione del pubblico rendendolo uno dei comici più bravi e apprezzati del nostro Paese.

Andrea Pucci condurrà in solitaria il programma a differenza di Paolo Ruffini che nella scorsa edizione, andata in onda dal 7 gennaio al 18 febbraio 2020, era coadiuvato da Francesca Cipriani. La showgirl, è stata una ex concorrente del format molti anni fa, e nel tempo è diventata una prezzemolina dei reality e dei salotti ciarlieri di Barbara D’Urso, in qualità di opinionista e inviata (nell’abito del gossip).

La Pupa e il Secchione e Viceversa: quando in tv?

L’appuntamento con il reality è fissato per martedì 19 gennaio 2021 in prima serata su Italia 1 – salvo cambiamenti dell’ultima ora-.

La Pupa e Il Secchione torna su Italia 1: al timone Andrea Pucci

Andrea Pucci, non è nuovo alla conduzione di programmi: oltre allo show comico 101% Pucci, dove le risate erano moltissime data la simpatia travolgente del comico milanese, ha condotto nel 2017 e nel 2018, due edizioni di Big Show, il varietà di Italia 1 ispirato al format inglese Michael McIntyre’s Big Show.

La Pupa e il Secchione e Viceversa la scorsa edizione ebbe un discreto successo di pubblico ottenendo una media 1.899.000 telespettatori, pari ad uno share del 9,80%. Il format non prevede una diretta in studio: niente pubblico ma un racconto girato tutto in esterna del percorso delle Pupe e dei secchioni, a cui si sono aggiunti anche i Pupi e le secchione.