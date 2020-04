Elisa Isoardi è pronta a tornare alla guida de “La Prova del cuoco” su Raiuno? Sembrerebbe proprio così stando ad un’indiscrezione lanciata durante una diretta Instagram proprio dalla conduttrice. Ecco cosa ha detto e la possibile data di partenza del cooking show di Raiuno.

La Prova del cuoco torna su Raiuno? Le parole di Elisa Isoardi

L’emergenza Coronavirus ha stravolto non solo le nostre vite, ma anche tutto il palinsesto televisivo costringendo le reti a sospendere tantissimi programmi. Tra questi anche “La Prova del Cuoco“, il seguitissimo cooking show condotto da Elisa Isoardi costretto a chiudere i battenti lo scorso 12 marzo per via dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19. A distanza di più di quaranta giorni dalla chiusura però qualcosa bolle in pentola, verrebbe da dire, stando a quanto rivelato dalla conduttrice durante una diretta Instagram.

La ex compagna di Matteo Salvini, infatti, impegnata in una diretta Instagram con i suoi fan si è lasciata scappare una “succosa” anticipazione:

Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male… perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi… anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento. Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione??.

Elisa Isoardi frecciata alla Rai: “le repliche de La Prova del Cuoco non le mandano”

Lo chef Daniele Persegani, in diretta con Elisa Isoardi, ha replicato felice alla notizia di un possibile ritorno in tv de “La prova del Cuoco”: “sarebbe anche ora che torniamo noi e non delle repliche” lanciando una patata bollente alla conduttrice che ha colto l’occasione per lanciare una vera e propria frecciata alla Rai:

Eh bravo esatto, tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va.

Con queste parole la Isoardi ha espresso tutto il suo stupore per la decisione dei vertici Rai che, chiamati a riprogrammare l’intero palinsesto televisivo ai tempi del Coronavirus, ha preferito rimpiazzare “La prova del cuoco” con delle replica di Linea Verde.

Al momento le parole della Isoardi sono solo una indiscrezioni. Non resta che attendere conferme ufficiali dai vertici Rai per capire se il giorno 11 maggio i telespettatori potranno finalmente rivedere “La prova del cuoco” in tv!