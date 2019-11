La Prova del Cuoco: la tv pubblica starebbe ripensando di richiamare la conduttrice storica del programma: Antonella Clerici. La showgirl che avrebbe il contratto con la Rai in scadenza a giugno 2020 si sarebbe detta disponibile per un rientro nel cooking show dell’ammiraglia Rai.

Antonella Clerici tornerà alla Prova del Cuoco?

Dopo l’addio al programma, avvenuto a giugno del 2018, la Clerici aveva dichiarato che lasciare il programma le era costato fatica, ma che era ferma nella sua decisione e di non aver nessun tipo di ripensamento.

Ospite di Mara a Venier a Domenica In, nel marzo 2019 affermò quanto segue

“Ne sono certa, perché io non sono una banderuola che va e poi viene, e poi va e poi viene. Sono ferma nelle mie decisioni, anche se magari ci metto un po’ a prenderle. Ho deciso di lasciare La Prova Del Cuoco e non ci torno più.

Si tratta di un programma al quale rimarrò sempre legata, non potrei mai sostenere il contrario. Ha fatto e fa tuttora parte di me, però credo sia anche giusto che Elisa (Isoardi, ndr) prosegua la sua conduzione in libertà, e non sempre con l’ansia del ritorno di Antonella Clerici. Elisa stia serena, io non tornerò”.

Beh pare adesso che qualcosa sia cambiato. Stando alle indiscrezioni fornite dal sito di informazione televisiva Blogo, pare che la Clerici sia disposta a tornare alla prova del cuoco nel settembre 2020.

Ma ricordiamo che è solo una indiscrezione e che non c’è nessuna ufficialità nella notizia. Ma dai primi tempi, in cui per la Clerici la trasmissione era un capito chiuso, pare che ora ci sia un’aperura diversa.

Sarà veramente così? E come la prenderà l’attuale conduttrice Elisa Isoardi? Non ci resta che attendere conferme o smentite. Del resto i colpi di scena in tv sono all’ordine del giorno, anzi del minuto!!!