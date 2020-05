La Prova del Cuoco torna in tv con al timone Elisa Isordi: stavolta abbiamo la data ufficiale del rientro del cooking show nei palinsesti tv di Rai1. Dopo tante ipotesi abbiamo dunque una certezza. Vediamo quando riparte il programma.

La Prova del Cuoco torna su Rai1 dal lunedì 25 maggio 2020

Elisa Isoardi, durante il periodo di quarantena a causa della pandemia da covid-19, aveva un po’ polemizzato con i vertici Rai, perché non venivano mandate in repliche le puntate del suo programma, bensì quelle di Linea Verde.

Eppure, ad esempio, l’Eredità di Flavio Insinna, è stato abbondantemente spalmato sulla rete (ci riferiamo alle repliche) e la Isoardi giustamente non riusciva a capire perché al suo programma non fosse toccato la stessa sorte. Ad ogni modo, ora abbiamo una certezza: La Prova del Cuoco, tornerà sugli schermi di Rai 1 dal prossimo lunedì 25 maggio 2020.

La Prova del cuoco torna su Rai 1 con al timone Elisa Isoardi

Lo scorso 12 marzo 2020 il seguitissimo cooking show di Rai1 chiuse i battenti a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e di seguito tutto il mondo.

Il covid-19 partito dalla Cina si è poi spostato in Europa e nel resto del mondo mietendo milioni di vittime. Naturalmente nessuno era preparato ad uno scenario del genere e di tale portata e si è pensato di chiudere tutto, affinchè il contagio fosse più contenuto.

L’emergenza Coronavirus ha quindi stravolto non solo le nostre vite ma anche tutta la macchina televisiva assieme a moltissime altre attività. Per tornare alla tv, è chiaro che molti programmi sono stati bloccati ma ora che siamo in una Fase di ripartenza e di riaperture, anche la tv torna ad una pseudo normalità.

E’ il caso del programma di Rai 1 , la Prova del Cuoco che con la spiegazione e la dimostrazione pratica di ricette prelibate rientrerà ogni giorno nelle case degli italiani.

Elisa Isoardi in una diretta Instagram aveva auspicato un ritorno al più presto

Già a fine aprile la conduttrice tramite una diretta Instagram aveva anticipato che la Prova del Cuoco sarebbe tornata presto in tv perché attraverso i collegamenti era possibile presentare piatti e ricette senza nessun problema. La Isoardi contava di tornare in video già l’11maggio, ma ora abbiamo la data ufficiale (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto): segnate in agenda lunedì 25 maggio perché tutta la squadra de la Prova del Cuoco, sarà pronta ad entrare nuovamente nelle case degli italiani.

Sicuramente il programma darà una mano al settore della ristorazione che è abbastanza precario al momento e che ha subito e subirà, purtroppo, delle perdite enormi.