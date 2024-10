Nel corso delle prossime puntate La Promessa avremmo modo di conoscere Santos, il figlio di Ricardo, che non nasconderà la sua attrazione per Vera. Al contrario del padre il ragazzo avrà un carattere ombroso e ben presto mostrerà il suo vero volto. Dopo aver saputo da Petra che Vera e Lope si sono baciati, sarà deciso a vendicarsi. L’occasione arriverà quando Margarita gli chiederà di organizzare una merenda tra amici. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi della soap di Rete 4? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Santos ricatta Vera

Fin dal suo arrivo alla tenuta, Santos mostrerà molto interesse per Vera. La ragazza però non ricambierà i suoi sentimenti, anche perché nel suo cuore ci sarà solo Lope. Il figlio di Ricardo – che al contrario del padre avrà un carattere bellicoso – non si arrenderà tanto facilmente e cercherà un modo per avvicinare la giovane donna a sé.

L’occasione arriverà quando scoprirà che Vera è in realtà figlia di nobili. Santos a quel punto non esiterà a ricattarla, minacciando di svelare il suo segreto. Vera – messa con le spalle al muro – sarà costretta a cedere alle sue richieste e lasciare Lope per diventare la sua fidanzata.

Vera si ribella nelle prossime puntate La Promessa

Santos non si accontenterà di aver costretto Vera a diventare la sua compagna con il ricatto, ma cercherà anche di violentarla. Il comportamento orribile del giovane finirà per far riavvicinare Vera a Lope. Il loro amore sarà troppo forte per essere “soffocato” da un ricatto, e i due si baceranno giurando di far fronte comune contro il ricattatore.

Tuttavia Santos sembrerà rendersi conto dei suoi errori, tanto da andare da Vera e scusarsi per il suo comportamento. Implorerà il perdono di Vera, ma la ragazza sarà fin troppo chiara: lo perdonerà, ma tra loro non potrà mai esserci nient’altro che una bella amicizia.

La Promessa, spoiler spagnoli: Vera è figlia dei duchi di Carril

Quando Petra vedrà Lope e Vera baciarsi, correrà a informare Santos. Il figlio di Ricardo deciderà così di pedinare la donna che ama, e inizierà a pensare a come vendicarsi. L’occasione arriverà nel momento in cui Margarita – per distrarsi dalla situazione della figlia – deciderà di organizzare una merenda tra amici.

La donna incaricherà proprio Santos di organizzare tutto, e quest’ultimo – dopo aver rassicurato suo padre che con Vera va tutto bene – rivelerà a Petra che finalmente avrà l’occasione di prendersi la sua rivincita.

Il giorno dei festeggiamenti Margarita noterà con sorpresa che tra gli invitati ci sarà anche la duchessa di Carril, che lei non avrà invitato. Cosa ci farà la nobildonna alla festa? La sua presenza lì sorprenderà Margarita, e getterà Vera nel panico. Scopriremo infatti che la contessa di Carril sarà in realtà la madre della giovane. Il segreto di Vera non sarà più tale, e Santos sorriderà compiaciuto di aver portato a termine la sua vendetta.