Tensione alle stelle nelle prossime puntate La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nei prossimi episodi Ricardo Pellicer farà una dichiarazione a Pia. Il maggiordomo la guarderà negli occhi e le dirà “Dieguito è riuscito a conquistare il cuore di tutti e ancora di più il mio“, poi si lascerà andare a un romantico bacio.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Ricardo confessa a Pia il suo amore

Pia non ha certo avuto vita facile a La Promessa. Gli abusi di Juan, le imposizioni di Cruz, il matrimonio con Gregorio e il rapimento del piccolo Juanito, hanno segnato profondamente la donna. Tuttavia per lei sembra aprirsi uno spiraglio di felicità. Tutto avrà inizio quando il maggiordomo Ricardo Pellicer – dopo diversi mesi in cui aveva cercato di sopprimere i suoi sentimenti – deciderà di aprirle il suo cuore.

“Dieguito è riuscito a conquistare il cuore di tutti e ancora di più il mio” le dirà in un momento di alta tensione. Davanti a questa dichiarazione Pia si sentirà per la prima volta nella sua vita amata davvero. La governante proverà ad abbassare le difese e ricambierà il suo bacio.

Ricardo piange la morte di Pia nelle prossime puntate La Promessa

Purtroppo anche stavolta il destino sembrerà accanirsi contro Pia. Pochi giorni dopo aver baciato Ricardo infatti, la donna verrà trovata morta nella sua camera da Jana e Maria. La storia d’amore con Pellicer purtroppo finirà ancora prima di nascere, e Ricardo si ritroverà così a piangere l’amata, subito dopo aver abbracciato l’idea di un futuro insieme a lei.

Ma sarà veramente così? Ormai sappiamo bene che la morte di Pia è stata solo una messinscena organizzata dalla donna con la complicità di Jana, per sfuggire a Gregorio. In realtà Pia sarà ancora viva, nascosta nella capanna che era appartenuta a Ramona, in attesa di poter tornare a prendere il suo posto.

Nel momento in cui la donna rimetterà piede a La Promessa, la sua love story potrà riprendere dal punto esatto in cui era stata costretta a interromperla? Sta veramente arrivando uno spiraglio di felicità anche per Pia? Per scoprirlo continuate a seguirci.