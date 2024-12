Cosa ci riservano le nuove puntate La Promessa? Al centro dei riflettori troveremo Petra, che da un lato gioirà per i suoi successi lavorativi, mentre dall’altro sarà devastata dalla gelosia nel vedere Ayala e Margarita insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Petra prende il posto di Pia

Una vera e propria rivoluzione sta per arrivare a La Promessa. Tutto avrà inizio nel momento in cui Petra Arcos con un ricatto, riuscirà a convincere Cruz a promuoverla a nuova governante della tenuta. La decisione della dark lady vedrà così ridimensionata Pia a semplice sguattera, una novità che non passerà certo inosservata ad Alonso.

Mentre tutta la servitù sarà costretta a subire le angherie della Arcos, il marito di Cruz cercherà di scoprire i motivi che avranno portato la moglie a prendere questa decisione.

Cruz però non sarà disposta a condividere le sue preoccupazioni con il marito Alonso, e gli ribadirà che spetterà solo a lei decidere come distribuire i lavoratori alla tenuta, invitandolo a non intromettersi in cose che non lo riguarderanno.

Gioie e dolori per Petra nelle prossime puntate La Promessa

Se da un lato Petra avrà modo di gioire per il successo in ambito lavorativo, dall’altro sarà rosa dalla gelosia nel vedere Ignacio e Margarita fare ormai coppia fissa. Nonostante l’ostilità di Martina infatti, i due “piccioncini” non rinunceranno a scambiarsi pubbliche effusioni, e il loro comportamento infastidirà molto Petra.

Ormai convinta che Ayala abbia dimenticato il loro progetto comune, ovvero vendicarsi su Cruz per la morte del loro figlio Feliciano, Arcos cercherà di tenere a debita distanza l’uomo, e ci riuscirà, almeno fino a quando lui non le farà l’ennesimo torto.

La Promessa, spoiler spagnoli: un regalo pericoloso

La furia di Petra si scatenerà nel momento in cui la governante vedrà tra le mani della vedova Lujan una pietra preziosa. Petra scoprirà ben presto che a regalare alla madre di Martina quel gioiello sarà stato Ignacio, e riconoscerà nel brillante la stessa pietra che tempo prima aveva cercato di regalare a lei.

Questo dettaglio spingerà Petra ad affrontare il Conte, e chiedergli se sia ancora intenzionato a sposare Margarita per entrare in possesso del 25% della tenuta, o se piuttosto non si sia davvero innamorato della vedova.

La risposta di Ignacio non piacerà affatto a Petra, dato che lui ammetterà di amare Margarita. La consapevolezza che l’amore con il suo ex sia naufragato definitivamente spingerà Petra a un gesto disperato. La Arcos mediterà vendetta, mentre Ayala cercherà in ogni modo di ingraziarsi Martina per poter arrivare all’altare con Margarita. La vedova Lujan infatti sarà molto chiara con il Conte, e ammetterà che non vi saranno nozze fino a quando anche sua figlia non lo avrà accettato come nuovo patrigno. Martina però non sembrerà affatto disposta a cedere. Curiosi di sapere come finirà questa vicenda? Continuate a seguirci per non perdere nessuna news La Promessa.