Dopo la morte del figlio Feliciano, Petra andrà incontro a un altro dolore nelle prossime puntate La Promessa. Il conte Ignacio Ayala infatti deluderà profondamente la cameriera e scatenerà il suo desiderio di vendetta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, trame spagnole: Ayala lascia Petra

Il conte Ayala era giunto a La Promessa subito dopo aver saputo della morte di Feliciano. Si era così scoperto che il ragazzo, non solo era il figlio di Petra, ma che era nato da una relazione tra la cameriera il conte. L’arrivo di Ayala alla tenuta sembrava aver riacceso l’antica passione tra i due, e la coppia sembrava destinata a un lieto fine.

Tuttavia Ayala mostrerà più volte di essere in sintonia anche con Margarita, scatenando la gelosia di Petra nelle prossime puntate La Promessa. Davanti alle sue richieste di spiegazioni però l’uomo affermerà che la madre di Martina sarà solo una pedina nel suo piano per riuscire a ottenere le quote del palazzo. Petra avrà fiducia in lui e crederà alle sue parole, ma ben presto avrà una grossa delusione. Ayala e Margarita annunceranno infatti il loro amore ai marchesi e per Petra sarà una vera a propria doccia fredda.

Petra giura vendetta nei prossimi episodi La Promessa

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli, Petra non resterà a guardare e – quando scoprirà di essere stata ingannata dal conte – giurerà vendetta. Alla prima occasione tornerà a parlare con Ignacio, e stavolta il conte non le mentirà.

“I miei sentimenti sono cambiati, per noi è passato troppo tempo” dirà Ayala a Petra.

A quel punto la cameriera si strapperà dal collo la collana che lui le aveva dato come pegno d’amore e maledirà il giorno in cui lo ha incontrato. Il conte Ayala le farà notare che entrambi saranno profondamente diversi da un tempo, e lei ribadirà “Non sono più la stessa donna di allora. Ora non ho più niente da perdere e sono molto più pericolosa“.

La Promessa, puntate future: Petra furiosa con Ayala

Con queste parole Petra lo informerà che non avrà più alcuna pietà per lui, e il conte – conoscendola bene – saprà che la donna non scherzerà quando gli giurerà vendetta.

Un velo di preoccupazione si accenderà sulla faccia di Ayala mentre stringerà tra le mani la collana che la cameriera avrà lasciato sulla scrivania. Dovrà veramente preoccuparsi? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno altre news La Promessa.