Importanti novità arriveranno per Maria Fernandez nelle prossime puntate La Promessa. Dopo essere stata rapita dallo psicopatico Valentin e successivamente licenziata con l’accusa di furto, la giovane cameriera scoprirà che Cruz non intende riassumerla e deciderà di lasciare definitivamente il territorio di Lujan.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz non vuole riassumere Maria

Tutta la servitù sarà sconcertata dalla decisione della marchesa, che si rifiuterà di riassumere alle proprie dipendenze Maria Fernandez dopo averla licenziata con l’accusa di aver rubato un orologio prezioso al capitano Lorenzo de la Mata.

Nonostante le indagini condotte dal dottor Abel abbiano portato alla luce che l’autore del furto è il valletto Jeronimo Gamboa, e scagionato quindi completamente la giovane domestica, Cruz Exquerdo si rifiuterà di reintegrarla tra il personale.

Nel momento in cui la governante Pia Adarre si recherà dalla marchesa per informarla che Maria è innocente e chiederle di riassumerla, quest’ultima non vorrà saperne. Cruz non esiterà ad affermare di trovarsi molto bene con la nuova domestica Vera Gonzalez, assunta nel periodo in cui Maria era assente dalla villa perché sequestrata da Valentin. La decisione di Cruz provocherà molto malumore tra la servitù, e anche Jana si risentirà con la marchesa per la decisione che riguarderà la sua amica.

Anche Vera si sentirà in colpa per quanto starà accadendo, e dirà a Jana di essere disposta a licenziarsi se questo potrà aiutare Maria a tornare alle sue mansioni. Jana però dirà alla nuova arrivata che lei non ha nessuna colpa di quanto accaduto alla sua amica, precisando che Cruz non la riassumerebbe comunque.

Maria decide di partire nelle prossime puntate La Promessa

Jana e Salvador saranno costretti a dire a Maria la verità, ossia che Cruz – pur avendo saputo che non è stata lei a compiere il furto dell’orologio – non ha nessuna intenzione di riprenderla. A quel punto la giovane si renderà conto di non poter continuare a vivere nella casetta abbandonata di Ramona senza soldi, e penserà di lasciare il marchesato di Lujan, visto che difficilmente potrebbe riuscire a trovare qui un nuovo impiego dopo la pubblicità negativa avuta a causa del furto.

Maria a quel punto – con le lacrime agli occhi – comunicherà la sua decisione a Salvador. Il suo amato non potrà opporsi, visto che anche lui si sarà reso conto della situazione disperata che la giovane starà affrontando. La loro love story sarà così destinata a finire? Assolutamente no, anche se alla fine virerà in tutt’altra direzione. Curiosi di scoprire di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news La Promessa.