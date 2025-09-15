Il ritorno di Leocadia ha suscitato scalpore, e sono in molti i fans della soap spagnola La Promessa a chiedersi quali siano i veri motivi che hanno riportato al palazzo l’amica di vecchia data di Cruz. Tra lei e la marchesa non tarderà ad accendersi un diverbio, nel corso del quale scopriremo perché Leocadia è tornata.

La Promessa, scandalo dopo le nozze di Manuel e Jana

Le nuove anticipazioni de La Promessa preannunciano tempi tutt’altro che sereni per la famiglia De Lujan. Subito dopo il matrimonio di Jana e Manuel, la notizia scuote la tenuta: i giornali riportano a lettere cubitali “Il marchesino sposa la cameriera“, gettando Cruz nella più totale esasperazione. Per la marchesa, abituata a mantenere un’immagine impeccabile, l’ennesimo scandalo è intollerabile.

Determinata a scoprire chi ha diffuso i segreti sulle origini di Jana – nonostante tutti i suoi sforzi per costruire un passato credibile per la nuova nuora – Cruz inizia la sua caccia al colpevole.

Inizialmente, i sospetti ricadono sulla servitù, che ha partecipato in parte alla cerimonia. Tuttavia, il dubbio si insinua che possa essere stata proprio Jana a confidarsi con i giornalisti. Al ritorno dal viaggio di nozze, Jana e Manuel si troveranno subito a dover rispondere alle domande e alle accuse della marchesa, senza però riuscire ancora a individuare chi abbia scattato quelle foto compromettenti.

La scoperta choc di Cruz nei prossimi episodi La Promessa

Mentre Alonso si mobilita per rintracciare il fotografo, sarà Cruz ad affrontarlo direttamente, nel tentativo di estorcere una confessione. Nonostante la sua iniziale reticenza, il fotografo ammette di essere stato pagato da qualcuno, ma si rifiuta di svelare il nome del mandante. Decide invece di cedere l’informazione solo in cambio di denaro, e Cruz, pur di arrivare alla verità, accetta di pagarlo.

Al termine dello scambio, il fotografo consegna alla marchesa una lettera che rivela l’identità di chi ha orchestrato il servizio: la firma “Leo” non lascia dubbi. Cruz realizza così che è stata Leocadia a scatenare lo scandalo. Prende il coraggio di affrontarla apertamente: “Mi fanno soffrire le pugnalate alle spalle”, esclama, mentre Leocadia inizialmente finge di non capire. Ma la marchesa incalza: “Sei stata tu a chiamare il fotografo, e adesso ho la prova: la tua firma“.

Leocadia svela i motivi del suo ritorno a La Promessa

A quel punto, Leocadia non tenta neppure di negare: confessa di essere tornata per vendicarsi, rinfacciando a Cruz di aver ordinato la sua eliminazione per mano di Romulo. Un torto che non potrà mai perdonare, e che ora la spinge a colpire la marchesa dove più le fa male: la reputazione.

Cruz capisce così che i suoi timori iniziali erano più che fondati: la donna è tornata a palazzo per vendicarsi di lei!