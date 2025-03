Cosa ci riservano le nuove puntate La Promessa? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli Cruz e Alonso saranno protagonisti di una crisi matrimoniale senza precedenti. Dopo la partenza di Maria Antonia la marchesa allontanerà il marito, ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz scopre il tradimento di Alonso

Il marchese de Lujan cederà alla passione con Maria Antonia, e tra loro vi sarà qualche bacio che sarà “intercettato” da Lorenzo. Il capitano de la Mata correrà a riferire quanto avrà visto a Cruz.

Sebbene il marchese cerchi in ogni modo di allontanare Maria Antonia, proprio per impedire che la moglie possa scoprire la sua tresca clandestina, Cruz non tarderà a ricollegare il racconto di Lorenzo alle parole di Alonso e intuire la verità.

La Ezquerdo ripenserà infatti all’appello che il marito le avrà fatto quando – dopo il ritorno di Manuel dal fronte – le aveva chiesto di lasciare libera l’amica di tornare a casa sua, ribadendo che probabilmente Maria Antonia desidererebbe tornare alla sua vita ora che alla tenuta non ci sarà più bisogno di lei.

Cruz fa un regalo speciale all’amica nelle prossime puntate La Promessa

La scoperta del nuovo tradimento del marchese spingerà Cruz a prendere una decisione. La donna eviterà di fare scenate con il consorte o con l’amica, ma si preparerà a dare un addio “speciale” a Maria Antonia. Nel salutarla le donerà un collier che le era stato regalato anni prima da Alonso.

Il marchese – che saprà bene quanto la moglie tenesse al gioiello – inizierà a sospettare che ci sia qualcosa che non va e terrà d’occhio la moglie.

Trame spagnole La Promessa: Cruz e Alonso separati in casa

Per cercare di cancellare la freddezza di Cruz nei suoi confronti dopo la partenza di Maria Antonia, Alonso si introdurrà in camera della moglie e le chiederà se vuole passare la notte con lui.

La richiesta farà andare su tutte le furie la Ezquerdo, spingendola a vuotare (almeno in parte) il sacco. Cruz dirà ad Alonso che il loro matrimonio è finito, senza dargli ulteriori spiegazioni. La donna specificherà che manterranno apparentemente l’unione, solo per salvare le apparenze davanti alla servitù e agli altri abitanti de La Promessa.

Cruz furiosa con Alonso nelle puntate future La Promessa

Il marchese non riuscirà a comprendere la decisione della moglie, e invano le chiederà spiegazioni. Cruz si celerà in un silenzio ostinato, spingendo Alonso a chiedere aiuto al figlio Manuel per risolvere la questione.

A quel punto la marchesa deciderà di interrompere il silenzio, e in preda a una collera incontrollabile chiederà conto al marito della sua relazione con Maria Antonia. Alonso si troverà così con le spalle al muro. Come reagirà? Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano altro, ma se volte scoprirlo insieme a noi vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa.