Nuove importanti decisioni finiranno per stravolgere ancora una volta la vita di Maria nelle prossime puntate La Promessa. La giovane cameriera – dopo essere stata rapita da Valentin e segregata in una grotta e accusata di furto da Lorenzo de La Mata – dovrà affrontare l’addio del suo amato. Salvador infatti riceverà una proposta di lavoro in un’altra casa, e deciderà di lasciare per sempre la tenuta.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Salvador lascia la tenuta

Maria e Salvador attraverseranno un periodo difficile perché il ragazzo accetterà un lavoro in un’altra casa e si preparerà a lasciare la tenuta. Sembrerà non esserci davvero un momento di serenità per Maria, visto che non solo sarà stata vittima del rapimento da parte di Valentin, ma avrà anche dovuto affrontare un’accusa di furto a palazzo, con conseguente licenziamento.

Lorenzo De La Mata non avrà esitato a puntare il dito contro di lei quando un prezioso orologio sarà stato portato via dalla sua stanza. Neppure dopo che il dottor Abel avrà dimostrato l’innocenza della ragazza Cruz sarà propensa a riassumerla, costringendola così a prendere in considerazione l’idea di abbandonare la città.

Tuttavia un ripensamento della marchesa sembrerà aver portato un po’ di sereno nella vita della giovane cameriera. Si tratterà però di un breve momento di serenità, visto che un nuovo temporale starà per abbattersi su di lei. Salvador si avvierà così verso una nuova esperienza, che lo porterà lontano dalla tenuta e dalla sua amata.

La Promessa spoiler spagnoli: arriva Marcelo?

Mentre Maria sarà sconvolta dalla notizia dell’imminente partenza dell’amato, Teresa ne approfitterà per fare assumere suo marito Marcelo come sostituto del cameriere. Tuttavia non tutti saranno felici per questa notizia. Petra in particolare, cercherà di evitare Teresa e il marito.

La donna non sopporterà l’idea che l’ex fidanzata di suo figlio abbia potuto superare la morte di Feliciano e rifarsi una vita. Curiosi di scoprire come supererà Maria la partenza di Salvador, e come Petra affronterà la presenza a palazzo dell’uomo che ha preso il posto di suo figlio nel cuore di Teresa? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news La Promessa.