Ci saranno momenti di tensione per le sorti di Jana nelle nuove puntate La Promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Secondo quanto riportato dagli spoiler spagnoli la giovane cameriera scomparirà nel nulla dopo che Curro le avrà rivelato di aver scoperto la verità sulle sue origini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana scopre che Alonso è il padre di Curro

Curro scoprirà che Alonso è suo padre nelle prossime puntate La Promessa. Grazie a una lettera trovata a casa di Ramona, il giovane scoprirà la verità sulle sue origini. Tuttavia deciderà di tenere per sé quanto scoperto, senza rivelare nulla neppure a Jana. Ma la ragazza non tarderà a scoprire la verità.

Tutto avrà inizio quando Curro e Feliciano resteranno gravemente feriti durante una battuta di caccia. Il figlio di Petra morirà tra le braccia della madre, mentre Curro riuscirà a salvarsi grazie a una trasfusione. Le uniche persone compatibili con il gruppo sanguigno del giovane saranno Jana e Alonso, e la compatibilità di quest’ultimo farà insospettire Cruz. La marchesa non riuscirà a spiegarsi la strana coincidenza e inizierà a farsi molte domande.

Nel frattempo Jana si prenderà amorevolmente cura del fratello, che si riprenderà e finirà per sentirsi in colpa per averle nascosto un segreto così importante. In uno dei tanti pomeriggi noiosi che i due passeranno insieme, Curro si farà coraggio e confesserà a Jana di aver trovato una lettera scritta dalla madre anni prima, nella quale la donna rivelava tutta la verità sulle sue origini.

Curro si giustifica con Jana nelle prossime puntate La Promessa

Jana resterà sconvolta nell’apprendere che Alonso è il padre biologico di Curro, e si meraviglierà che quest’ultimo abbia deciso di tenerle nascosta una notizia così importante. Curro si giustificherà dicendole che – nella lettera scritta da Dolores anni prima e rinvenuta a casa di Ramona – c’era scritto espressamente che, qualora la verità fosse venuta a galla, lui e la sorella avrebbero rischiato la vita.

Tuttavia – dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto – il giovane ha deciso di condividere con la sorella il segreto sulle sue origini. Jana capirà così come sia stato possibile che, oltre a lei, anche il marchese fosse risultato compatibile con il gruppo di sangue del fratello.

La Promessa, spoiler dalla Spagna: Jana scompare

Dopo aver scoperto la verità Jana si allontanerà dalla tenuta, facendo preoccupare tutti. Manuel sarà in pensiero per la giovane, ma nessuno dei domestici saprà dirgli dove potrebbe essersi diretta. Il marchesino non potrà insistere troppo, per non destare sospetti, ma nella sua mente non potrà cancellare quella domanda che lo assillerà ogni minuto “Dov’è finita Jana, e perché è scomparsa così improvvisamente?”

La ragazza – dopo aver vagato a lungo nel bosco – si rifugerà nella capanna di Ramona. Immersa nel silenzio e nella solitudine cercherà di fare chiarezza su quanto avrà appena scoperto. I suoi sentimenti saranno in tempesta: lei e Manuel sono davvero fratelli?

Mentre Jana cerca di riordinare le idee, qualcuno al palazzo trama contro Cruz. Petra e Ayala cercheranno il modo di vendicarsi della marchesa, certi che ci sia lei dietro la morte del loro figlio Feliciano. Ma questa è un’altra storia, e ve la racconteremo nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per scoprirla con noi e rimanere sempre aggiornati sulle news La Promessa.