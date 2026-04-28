Sarà una mossa decisamente azzardata e rischiosa quella che farà Curro nel corso delle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Il valletto infatti, deciderà di fare una sconvolgente rivelazione al capitano Lorenzo De La Mata, e le conseguenze del suo gesto potrebbero finire per rivelarsi davvero disastrose. Tutto avrà inizio da un quadro che raffigura Cruz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il mistero del quadro

La storyline prende il via nel momento in cui Alonso riceve un ritratto di Cruz. La marchesa – poco prima del suo arresto con l’accusa di avere ucciso Jana – lo aveva commissionato a un pittore e l’artista, una volta completato il lavoro, fa recapitare il dipinto a casa dei De Lujan.

Le reazioni davanti a quel quadro sono diverse, e mentre Manuel chiede al padre di distruggerlo, visto che raffigura la donna che (secondo gli inquirenti) avrebbe ucciso sua moglie e il figlio che portava in grembo, Martina deve affrontare i sensi di colpa per non aver mosso un dito nei confronti della zia.

La reazione furiosa del marchesino è condivisa da Petra, che non sopporta di vedere ritratta la donna che ha causato – seppur per errore – la morte di suo figlio Feliciano. Neppure Curro fa i salti di gioia davanti al ritratto di Cruz, che considera la responsabile della morte della sorella. E proprio il valletto finisce per fare un gesto che potrebbe costargli molto caro.

Chi ha distrutto il quadro di Cruz? Mistero a La Promessa

Le reazioni contrastanti davanti al dipinto che raffigura Cruz Ezquerdo diventano un unico sentimento di stupore nel momento in cui il quadro viene trovato completamente distrutto.

Tutti iniziano a guardarsi con occhio sospettoso, chiedendosi chi possa essere l’artefice di un simile gesto. I sospetti di Alonso lo portano a chiedere a suo figlio Manuel, a Catalina e a Martina se sono stati loro, mentre Vera nutre molti sospetti su Petra, avendola vista la sera prima aggirarsi vicino al dipinto. Tutti negano, e ben presto la verità viene alla luce in modo del tutto inaspettato.

La confessione di Curro nelle prossime puntate La Promessa

A fare luce sulla vicenda è la confessione spontanea di Curro. Il valletto ammette davanti a tutti di essere lui il colpevole della distruzione del dipinto e di avere agito in un raptus di rabbia.

Il ragazzo inizia a temere di essere licenziato, ma la reazione di Alonso davanti alla confessione del figlio illegittimo è molto diversa. Non solo comprende le sue ragioni ed evita di licenziarlo, ma arriva a ringraziarlo ammettendo che non avrebbe saputo come gestire quel quadro.

La decisione del marchese di mantenere il valletto in servizio non piace però al capitano Lorenzo De La Mata.

Curro e Lorenzo si scontrano: news La Promessa

Il capitano non perde occasione per avventarsi contro Curro, e l’ammissione del valletto gli da un ulteriore appiglio per infierire contro di lui. Nel corso di un battibecco tra i due, Curro si lascia sfuggire qualche parola di troppo, arrivando ad accusare Lorenzo di essere il responsabile della morte di Jana.

Il capitano non prende affatto bene le accuse del ragazzo e reagisce sferrandogli un pugno nello stomaco.

Le indagini segrete del valletto – portate avanti con la complicità di Pia e Lope – lo hanno portato a sospettare del capitano, ma quello che ha pronunciato in un attimo di rabbia è stato un vero e proprio passo falso. Se a sedare la lite ci pensa Alonso, resta da capire se le parole di Curro finiranno per costargli il posto come valletto. Lorenzo non è certo uno che perdona facilmente, e nel corso dei prossimi episodi La Promessa potrebbero arrivare grandi sorprese.