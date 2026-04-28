Ascolti tv 27 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La buona stella” contro il “I Cesaroni“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 27 aprile 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La buona stella vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 27 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La buona stella” contro “I Cesaroni”. Chi ha vinto?

Rai 1: La buona stella, la serie tv con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca ha fatto compagnia a 2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share.

Su Rai 2: The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show televisivo condotto da Paola Perego ha intrattenuto 714.000 spettatori pari al 4.8%.

Rai 3: Newsroom, il programma televisivo di genere talk show, rotocalco e investigativo, ideato e condotto da Monica Maggioni ha incuriosito 540.000 spettatori (3.9%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha raccolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult con protagonista Claudio Amendola ha incollato alla tv 2.140.000 spettatori con uno share dello 15.2%.

Italia 1: 97 Minutes, il film del 2023 diretto diretto da Timo Vuorensola con Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias che ogni settimana racconta grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità ha registrato 1.024.000 spettatori e lo 5.7%.

Tv8: GialappaShow, la nuova stagione del programma della Gialappa’s Band con il Mago Forest ha divertito 753.000 spettatori con 5.4% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 584.000 spettatori con lo 3.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.874.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.027.000 spettatori con il 24.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 1.407.000 spettatori con il 14.1 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.453.000 spettatori con il 17.3 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.661.000 spettatori con il 22 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.602.000 spettatori con il 22.1% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 1.802.000 spettatori con il 21.6% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5