Nuovi momenti di tensione ci attendono nelle prossime puntate La Promessa. Curro – dopo essersi ripreso dall’incidente di caccia – riprenderà a indagare con Jana per scoprire qualcosa di più sulla madre Dolores. Una confessione di Alonso finirà per aprire una nuova pista.

Anticipazioni La Promessa: Alonso rivela a Curro un particolare del suo passato

Curro deciderà di condividere con Jana il suo segreto, e finirà per rivelargli di aver scoperto che Alonso è suo padre. A quel punto la domestica inizierà a farsi domande sulla possibilità che il marchese sia coinvolto nella morte di Dolores. I due ragazzi ne parleranno, e la domestica converrà con il ragazzo che solo lui potrà riuscire a fare chiarezza.

Curro così approfitterà di un momento in cui si troverà solo con il marchese per rivolgergli alcune domande sul suo passato amoroso. Alonso a quel punto guarderà il ritratto di Carmen, la sua prima moglie, e i suoi occhi appariranno umidi di lacrime. Questo permetterà a Curro di indagare ulteriormente, chiedendogli come abbia fatto per superare la sua perdita.

Alonso fa una rivelazione choc a Curro nelle prossime puntate La Promessa

Alonso a quel punto gli confesserà di esserci riuscito grazie al una presenza femminile, e gli dirà di avere avuto una relazione con una donna, che ha avuto un’importanza fondamentale nella sua vita, senza però rivelargli il nome.

Il ragazzo penserà che si tratti proprio di Dolores, ma non avrà argomenti per spronare il marchese a fargli il nome di quella donna. Tuttavia la sensazione che il marchese potesse riferirsi a Dolores assalirà il ragazzo.

Curro ne parlerà di nuovo con Jana, e i due fratelli si renderanno conto che ancora non sarà giunto per loro il momento della verità, ma al tempo stesso sapranno bene che – se c’è una persona che possa aiutarli a far luce sulla morte di Dolores – quella è proprio Alonso. Pur essendo entrambi legati al marchese, non potranno però escludere che lui abbia avuto un ruolo fondamentale quindici anni prima sul destino di Dolores.

Mentre da noi persiste il dubbio su un possibile coinvolgimento del marchese, in Spagna i fans hanno già avuto modo di fugare questo dubbio, grazie a una conversazione tra Curro e il marchese che rivela l’estraneità di Alonso, vittima anche lui degli inganni di Cruz. Volete scoprire di più su questa storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.