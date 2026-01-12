Un nuovo colpo di scena attende i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle prossime puntate Pia sarà preoccupatissima per la scomparsa del figlioletto Diego. Il bambino (che già era stato portato via quando era ancora in culla) non si troverà più. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame future La Promessa: la scomparsa di Diego

Come tutti i fans de La Promessa ricorderanno, già una volta Pia era stata in apprensione per la scomparsa del piccolo Diego. Il bambino era infatti stato prelevato dalla sua culla e di lui si erano perse le tracce. Come ricorderete era stata Petra a dare ordini a Feliciano di portare via il piccolo, che poi è stato fortunatamente ritrovato sano e salvo.

Nel frattempo Diego è cresciuto, e Pia è stata costretta ad affidarlo alle cure di una tata che risiede nel marchesato di Luijan. Se da un lato la permanenza del bambino a La Promessa era in contrasto con i servigi che la donna svolgeva alla tenuta, dall’altro questa scelta le permetteva di vederlo ogni volta che desiderava.

Proprio durante una pausa di lavoro, nella quale la Adarre si recherà a trovare il figlioletto, scoprirà che il bambino è scomparso mentre giocava per strada.

Pia disperata nelle prossime puntate La Promessa

Dove sarà finito Diego? Pia sarà angosciata per la scomparsa del figlio, e si metterà subito a cercarlo aiutata da Ricardo e Romulo. Le ricerche dei tre però sembreranno non dare i frutti sperati, e a ritrovare il piccolo sarà invece Ana.

La moglie di Pellicer – nonché madre di Santos – riuscirà a trovare il bambino. La donna si presenterà alla tenuta tenendo il bambino in braccio. Questo cambierà un bel po’ i rapporti tra lei e Pia. La Adarre sarà profondamente riconoscente ad Ana, tanto che le tensioni fino a quel momento provate, visto che entrambe condividevano un sentimento per Ricardo, sembreranno svanire.

La scomparsa di Diego e i sospetti di Vera: news La Promessa

Ma chi avrà portato via Diego? Sebbene la tensione dovuta alla sua sparizione sia finalmente svanita, qualcuno non potrà fare a meno di chiedersi come siano andate veramente le cose. Vera, in particolare, ricorderà che proprio nel momento in cui il bambino è sparito, Ana aveva chiesto un permesso per andare al panificio.

Sarà stata proprio Ana a rapire il piccolo, per guadagnare la riconoscenza della sua diretta avversaria? Il mistero si infittirà, ma Vera sarà sempre più determinata a scoprire la verità!