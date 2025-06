L’arrivo di Matilde “Julia” Valdes ha inizialmente acceso molte domande tra i fans de La Promessa. Chi è davvero quella giovane donna e perché è giunta fin là? L’insistenza con cui ha chiesto a Curro i particolari dal fronte hanno aperto la strada alla verità: si tratta dell’ex fidanzata del giovane Paco, ucciso nel corso di una missione in guerra. Niente faceva presagire però che l’arrivo della giovane avrebbe potuto segnare il destino di Curro e Martina. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Curro responsabile della morte di Paco?

Cosa sia veramente accaduto al fronte non è mai stato svelato con chiarezza, ma qualcuno sembra convinto che la morte di Paco sia dovuta al giovane Curro. A pensarlo sarà Josè Juan Garcia, fratello del ragazzo ucciso al fronte.

Determinato a vendicare il consanguineo, Garcia arriverà alla tenuta e pretenderà che Curro sposi Matilde “Julia” Valdes, ex fidanzata del fratello morto. I suoi piani per organizzare un matrimonio combinato tra i due troveranno l’appoggio di Lorenzo De La Mata, che acconsentirà non solo a quell’unione che di fatto renderebbe Martina una nobile, ma sarà d’accordo anche sulla questione relativa al risarcimento economico alla famiglia di Josè Juan.

Lorenzo si offrirà infatti di risarcire lui e i genitori del ragazzo morto con una cospicua somma, e tutto sembrerà così avviarsi verso un matrimonio combinato tra Curro e Matilde.

I futuri sposi si oppongono nelle prossime puntate La Promessa

Se da un lato il capitano De La Mata e Josè Juan sembreranno aver trovato un accordo che soddisfi entrambi, dall’altro il loro piano rischierà di saltare a causa dei futuri sposi, che non intenderanno affatto sottostare a quelle nozze imposte, che i due avranno scritto per loro.

Matilde non farà mistero con l’ex cognato di non voler vivere la sua vita al fianco di un ragazzo che non l’amerà mai. La giovane si lascerà sfuggire che nel cuore di Curro c’è solo Martina, e Garcia correrà a raccontare tutto a Lorenzo. I due realizzeranno a quel punto di non poter portare a termine i loro piani, ma la rivelazione di Josè Juan aprirà la porta a una nuova vendetta.

Lorenzo infatti suggerirà al complice di far fuori Curro, e vendicare così la morte di Paco in maniera definitiva. Questa nuova storyline potrebbe riservarci risvolti imprevedibili, e se siete curiosi di scoprirli con noi continuate a seguirci.