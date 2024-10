Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti La Promessa in onda nelle prossime settimane? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli l’atmosfera a palazzo si farà particolarmente tesa. Cruz e Alonso inganneranno il figlio Manuel, e il marchesino non la prenderà affatto bene. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Manuel pronto a chiudere i rapporti con Jimena

Che il matrimonio tra Manuel e Jimena non fosse mai stato idilliaco già lo sapevamo, ma nelle prossime puntate della soap spagnola la situazione si farà sempre più tesa. Gli screzi tra i due verranno ulteriormente alla luce nel momento in cui il marchesino ammetterà con Cruz e Alonso di non avere alcuna intenzione di recarsi a trovare la donna, che nel frattempo si sarà trasferita a casa dei genitori nella residenza degli Infantes.

Manuel sarà ormai felice accanto a Jana, e ribadirà che il suo matrimonio con Jimena sarà stato solo un terribile errore, visto che lui non l’avrà mai amata.

Cruz vuol salvare le apparenze nelle prossime puntate La Promessa

Cruz non sarà disposta ad accettare la presa di posizione del figlio, e il suo unico pensiero sarà quello di salvare le apparenze ed evitare i pettegolezzi che potrebbero sorgere a palazzo. A tal proposito costringerà il marito Alonso a inventare una scusa per costringere il ragazzo ad andare a trovare la moglie.

L’uomo a quel punto deciderà di raccontare una bugia al figlio, e gli farà credere di dover incontrare un prestigioso comandante di un aereo. Alonso chiederà a Manuel di accompagnarlo, certo che la passione per l’aviazione del figlio possa avere la meglio. In effetti il marchesino accetterà, e padre e figlio si prepareranno a lasciare la tenuta.

La Promessa, spoiler spagnoli: Manuel furioso con i genitori

L’incontro con il comandante si rivelerà ben presto una bugia, e Manuel non faticherà a rendersi conto che il padre sarà diretto proprio verso la residenza degli Infantes. Furioso per le menzogne che i suoi genitori gli avranno raccontato, il ragazzo darà in escandescenze.

La frustrazione per essere stato preso in giro così dal padre sarà fortissima, e Manuel ribadirà ancora una volta che non avrà intenzione di rivedere Jimena. Alonso a quel punto non potrà fare altro che invertire il senso di marcia e fare ritorno alla Promessa, dove troverà ad accoglierlo Cruz che non sarà affatto contenta del risultato ottenuto. Con molta probabilità la donna escogiterà qualche nuovo tranello per costringere il figlio a tornare con Jimena, e noi siamo curiosi di scoprire cosa escogiterà la marchesa. Se anche voi non vedete l’ora di saperne di più, continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle news La Promessa.