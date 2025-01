Momenti di tensione ci attendono nelle nuove puntate La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli infatti, il conte Ignacio de Ayala sarà vittima di un malore improvviso, subito dopo aver discusso animatamente con Martina. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: la relazione tra Ayala e Margarita suscita malumore

Diversi mesi dopo la partenza di Curro e Manuel per il fronte, vedremo Margarita e Ignacio sempre più legati. La loro relazione però non sarà vista di buon occhio da Petra e da Martina. Se la prima avrà motivi di risentimento verso l’ex, e sarà amareggiata all’idea che lui abbia definitivamente accantonato il loro progetto di vendetta per la morte del figlio Feliciano, la ragazza faticherà ad accettare la relazione tra il conte Ayala e sua madre.

D’altronde la vedova Lujan dimostrerà di tenere molto a Ignacio, e questo spingerà Martina all’azione. La ragazza non potrà fare a meno di pensare che lui stia solo prendendo in giro sua madre, e la situazione si farà ancor più critica nel momento in cui scoprirà che Ayala avrà contattato il figlio di un suo amico chiedendogli di corteggiarla.

Martina affronta Ignacio nelle prossime puntate La Promessa

Esasperata dalle continue interferenze del conte nella sua vita privata, Martina lo affronterà duramente. Poco dopo però sarà costretta da Cruz a fare un passo indietro, e scusarsi con Ayala per il suo comportamento poco “signorile”.

Nel momento stesso in cui andrà a scusarsi con l’uomo, Martina resterà stupita dal suo atteggiamento. Ignacio le dirà che non è necessario che gli chieda scusa perché si è trattato soltanto di un fraintendimento, e per dimostrarle che non sarà arrabbiato con lei le regalerà un bel collier.

Spoiler spagnoli La Promessa: Ignacio vuol comprare Martina

Quel segno di rappacificazione colpirà molto Martina, che però subito dopo sarà costretta a ricredersi. Ignacio infatti le farà notare che potrebbe avere molti gioielli se eviterà di mettere i bastoni tra le ruote alla sua relazione con Margarita.

Martina si renderà così conto che l’uomo avrà solo cercato di comprarla e la sua reazione sarà ancor più violenta della precedente. La figlia di Margarita getterà a terra con rabbia una pianta bonsai che Ignacio aveva curato con estremo amore negli ultimi mesi.

La Promessa, news dalla Spagna: Ignacio ha un malore improvviso

Il gesto di Martina la metterà di nuovo contro sua madre, e il loro rapporto peggiorerà quando – nei giorni successivi – Ignacio sarà vittima di un malore improvviso. L’uomo cadrà a terra e tutti penseranno che si sia trattato di un inizio di infarto.

Soccorso subito da Martina, Margarita e Alonso, verrà portato in ospedale, dove gli analisi riveleranno una diagnosi angosciante: qualcuno avrà cercato di avvelenarlo con della cicuta.

Visti gli episodi precedenti, Margarita sospetterà che possa essere stata sua figlia ad avvelenare Ayala con lo stesso veleno ingerito da Pia per togliersi la vita. I suoi sospetti si accentueranno quando sentirà una confidenza di Maria a Jana, nel corso della quale la donna affermerà che proprio Martina aveva mostrato molto interesse per la cicuta nei giorni scorsi. Sarà così semplice la soluzione di questo enigma? Sicuramente arriveranno nuovi intrighi a complicare la trama: pronti a scoprirli insieme a noi? Continuate a seguirci per non perdere le news La Promessa.