A La Promessa la situazione continua a essere molto tesa, e negli episodi in onda dall’8 al 14 novembre su Rete 4 assisteremo a molti colpi di scena. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: Cruz e Jana, convivenza complicata

Il matrimonio tra Manuele Jana non ha fatto che inasprire i rapporti tra la giovane ex cameriera e la marchesa, e neppure la gravidanza della ragazza sembra ammorbidire in alcun modo le tensioni tra loro. I commenti crudeli di Cruz sulla gravidanza di Jana feriscono la ragazza, che comunque decide di non farne parola con Manuel per non inasprire anche la sua situazione con la madre.

Cruz mantiene le distanze dalla nuora, mentre Leocadia continua a farle pressioni per indurla a essere sincera. La tensione culmina in una violenta discussione tra le due donne.

Spoiler La Promessa: Maria Fernandez “posseduta” dal demonio?

Nel frattempo Maria Fernandez continua a essere convinta di essere posseduta dal demonio, e cerca prove inconfutabili per poter dimostrare questa sua certezza.

Catalina prova a convincerla che non è così, ma i suoi ripetuti tentativi non servono a ottenere l’effetto desiderato.

Martina scopre l’inganno nelle prossime puntate La Promessa

Angela da ascolto ai consigli di Leocadia, e invita Martina a riflettere sulla possibilità che i marchesi le stiano mentendo riguardo alla vendita delle terre. La giovane scopre così l’inganno che Cruz e Alonso hanno architettato nei suoi confronti ed furiosa con gli zii.

Decide quindi di affrontarli per chiarire che non intende cedere le sue proprietà.

La Promessa, trame al 14 novembre

Curro parla con Ramona, e insiste affinché lei gli riveli tutta la verità su sua madre Dolores. Il giovane è determinato a non andarsene da lì fino a quando l’anziana donna non accetterà di aiutarlo.

Candela e Simona cercano un sistema per aiutare i poveri del rifugio istituito da padre Samuel. Le due donne vengono però sorprese da Petra mentre sono intente a nascondere del cibo. Nel frattempo Ricardo ha una discussione con Pia riguardo alla conversazione avuta con Santos e Ana. La donna gli rimprovera di aver dato al ragazzo una versione contorta della verità. Poco dopo Ana torna a La Promessa.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Teresa sorprende Angela intenta a leggere un telegramma nella camera di Cruz. La giovane – messa alle trette – le rivela di sospettare che Cruz e Lorenzo stiano progettando il matrimonio tra Curro e una ricca ereditiera, allo scopo di salvare la tenuta.

Alonso rimprovera Cruz per aver ingannato Catalina, e lei prima si scusa e poi chiede aiuto a Jacobo per rimediare.

Ana si rende conto che Santos non ha molti amici a causa della sua relazione con Petra, e decide di organizzare una gita escludendo la donna. Pia a quel punto la affronta accusandola di essere poco leale. E mentre Petra soffre per essere stata esclusa, Santos sogna un riavvicinamento tra i suoi genitori.