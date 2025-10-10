Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dall’11 al 17 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Catalina, che sarà angosciata all’idea che qualcosa possa andare male nella sua gravidanza e fa un’importante rivelazione a Jana. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Catalina è preoccupata

Catalina, preoccupata per la gravidanza, confida a Jana che, qualora qualcosa andasse storto durante il parto, vorrebbe affidare a lei la cura dei gemelli. Questa decisione viene però scoperta da Manuel, che ne resta profondamente amareggiato, sentendosi escluso; in realtà, Catalina non lo ha coinvolto solo per proteggerlo dalla madre.

L’amarezza non impedisce al marchesino di intervenire in favore della futura mamma, quando Alonso e Cruz affermano che non intendono lasciare niente a Catalina. Manuel si scontra con loro sull’eredità, e desidera che almeno il palazzo di Cadice sia destinato alla giovane.

Cruz resta irremovibile nella decisione di non cedere il palazzo paterno a Catalina e accusa Manuel di mancare di ambizione. Poco dopo Manuel si commuove osservando il figlio giocare con un aeroplanino di legno, immaginandolo un giorno pilota come lui.

Clima teso tra Jana e Cruz nelle prossime puntate La Promessa

Nonostante siano ormai suocera e nuora, Cruz e Jana sono tutt’altro che in ottimi rapporti. La marchesa non perde occasione per cercare di screditare la giovane, e – con la sua consueta malizia – insinua il dubbio che il figlio di Jana non sia di Manuel.

Jana però le risponde prontamente e mette a tacere ogni sospetto. Nuove tensioni affiorano quando Jana si offre di aiutare la marchesa controllando i conti. La crisi economica si fa sentire anche tra la servitù, in particolare in cucina, e la moglie di Manuel vorrebbe dare una mano, ma Cruz la blocca bruscamente e la insulta.

Spoiler La Promessa: Martina sorprende tutti

Curro non riesce a nascondere un chiaro interesse per Angela, ma la giovane si accorge immediatamente della presenza di Martina. Alla festa organizzata dai conti de Ballester, quest’ultima arriva accompagnata da Jacobo, e Curro rimane sorpreso. La sua perplessità aumenta nel momento in cui scopre che Martina è tornata a La Promessa accompagnata proprio dal giovane, che ha presentato a tutti come suo futuro marito.

La Promessa, trame al 17 ottobre

Nel frattempo, il duca de Carril ricompare e propone di aiutare la famiglia. Vera però conosce bene il carattere del padre Gonzalo, e sa fin troppo bene che l’uomo è tutt’altro che generoso e disinteressato. Vera rimane quindi molto scettica sulla sua offerta. La donna, intenzionata a proseguire le sue indagini, pone domande su una misteriosa Lola, attirando l’attenzione di Pia.

Petra prova a mettere in guardia Cruz, ricordandole che Leocadia è influente nell’alta società. Nel frattempo, Leocadia ordina ad Angela di lasciare La Promessa, ma la ragazza si ribella e si rifiuta di obbedire. La ragazza scrive una lettera importante che potrebbe cambiare il suo destino e chiede a María Fernández di consegnarla di nascosto.

Alonso affronta Lorenzo dopo aver scoperto che non solo non difende i de Luján, ma addirittura parla male di loro; tuttavia, una proposta inaspettata del capitano De La Mata lo porta a rivedere la situazione. Lorenzo propone ai de Luján un prestito generoso, ma la famiglia è titubante, ricordando passate esperienze in cui lui si era già appropriato di parte delle loro proprietà.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Il dottor Ferrer finalmente permette a Catalina di riprendere la vita quotidiana, anche se la famiglia cerca di tenerle nascosta la gravità della crisi economica. Intanto, la passione tra María Fernández e Samuel cresce di giorno in giorno, nonostante lei cerchi di tenere a bada i suoi sentimenti.

Ricardo tenta di ristabilire il rapporto con il figlio Santos, ma la situazione degenera e don Rómulo interviene, rimproverando duramente il ragazzo. María vive una relazione altalenante con Samuel, ancora segnata dal passato, mentre la Marchesa affronta il fotografo per scoprire chi lo ha assoldato.

Nel frattempo, Vera e Teresa temono che Pia le abbia sentite parlare della camera segreta e, insieme a Lope e Marcelo, decidono di non entrarci più e di mantenere il segreto.