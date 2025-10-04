Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 4 al 10 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo una rivelazione di Jana. La giovane dirà a Manuel di aspettare un figlio, una notizia che – sebbene riempia di gioia il marchesino – finirà per scatenare l’ira di Cruz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Jana è incinta

Jana confida a Manuel di aspettare un figlio. La notizia rende felice il marchesino, ma fa infuriare Cruz.

La marchesa – una volta scoperto che Jana è incinta – si scaglia contro di lei, accusandola di essere rimasta incinta prima del matrimonio, un gesto che potrebbe infangare ancora di più il buon nome della sua famiglia.

Contro ogni aspettativa, Lorenzo prende le difese della giovane. Anche Alonso la difende, seguito da Curro e Leocadia che la sostengono apertamente.

Spoiler La Promessa: il segreto della stanza nascosta

Dopo aver scoperto che la stanza attualmente occupata dalla marchesa era un tempo di Alonso, Teresa, Vera, Lope e Marcelo iniziano a pensare che quei quattro muri nascondano un segreto terribile: e se il marchese avesse avuto una relazione segreta (e forse anche un figlio nascosto)?

Alonso intanto ha altro di cui preoccuparsi, visto che il signor Duran decide di interrompere i rapporti d’affari con lui, dopo aver saputo che il figlio Manuel ha sposato una semplice cameriera. Un duro colpo per il marchese!

La Promessa, trame al 10 ottobre

Angela dice alla madre di aver abbandonato la scuola, convinta che la scusa degli studi fosse solo un modo per tenerla lontana dalla sua famiglia.

La giovane desta le attenzioni di Curro, che viene sorpreso più volte intento a lanciarle delle occhiate. Angela però non può fare a meno di intuire che il ragazzo sia visibilmente attratto da Martina.

A conferma dei sospetti di Angela, Curro mostra chiari segni di gelosia quando – durante la festa organizzata dai conti de Ballester – vede Jacobo in compagnia di Martina. La situazione si fa così ancora più complicata. Per scoprire come si evolverà questa storyline dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno altre news sulla telenovela spagnola di Rete 4.