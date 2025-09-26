Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Manuel e Jana. La coppia, in luna di miele, troverà ad attenderli una sorpresa inaspettata. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana in luna di miele

Il marchesino e la Exposito decideranno che è arrivato il momento di prendersi una pausa dalle vicissitudini al palazzo, e si concederanno una luna di miele. La neo coppia affronterà il viaggio, che inizialmente sarà segnato dalla sfortuna. Poi però, le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata.

Costretti a fare i conti con la loro auto in panne, i due conosceranno un signore anziano, gentile ma al tempo stesso enigmatico, che proporrà loro di trascorrere la notte nella sua casa. Lui e la moglie ospiteranno così Manuel e Jana. Nica e Antonio vorranno regalare alla coppia un ricordo indelebile, e organizzeranno per loro un matrimonio simbolico. Jana e Manuel appariranno visibilmente commossi per quel gesto, e ringrazieranno i due anziani per il loro affetto e sostegno.

Arriverà poi il momento dei saluti, e Manuele Jana si prepareranno a rimettersi in viaggio, portando però nel cuore il ricordo di quell’incontro così speciale: la coppia avrà trovato (per la prima volta) qualcuno capace di sostenerli e condividere la loro gioia.

Spoiler La Promessa: Cruz furiosa per l’articolo diffamatorio

Nel frattempo a palazzo si respirerà un’aria particolarmente tesa. Cruz sarà furiosa per l’articolo choc pubblicato sulla rivista, e anche Alonso inizierà a temere che lo scandalo che potrebbe derivare possa finire per incidere negativamente sui suoi affari.

I due finiranno per discutere dei loro problemi davanti alla servitù, una cosa che non piacerà affatto alla marchesa che poco dopo – nella privacy della loro camera da letto – affronterà il marito dicendogli che non tollererà più di essere verbalmente attaccata davanti agli altri.

La Promessa, trame al 3 ottobre

Intanto un nuovo mistero inizierà ad aleggiare a La Promessa. Teresa, Vera, Lope e Marcelo scopriranno infatti che l’attuale stanza della marchesa era stata in precedenza occupata da Alonso.

Questa nuova scoperta li porterà a sospettare che il marchese possa aver avuto una relazione segreta dalla quale (chissà) potrebbe anche essere nato un figlio illegittimo.