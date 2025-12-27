Cosa attende i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa negli episodi a cavallo tra il 2025 e il 2026? Scopriamo insieme le trame settimanali complete delle puntate in onda dal 27 dicembre al 2 gennaio su Rete 4.

Anticipazioni settimanali La Promessa, scelta dolorosa per Alonso

Le conseguenze dei due articoli pubblicati dalla stampa creano gran subbuglio a La Promessa. La Casa Reale impone condizioni che ad Alonso appaiono disumane per salvare il marchesato dei De Lujan. L’uomo però sembra non avere scelta e e si trova a prendere una delle decisioni più difficili della sua vita: Alonso deve sacrificare uno dei suoi figli!

Inizia l’ascesa di Leocadia nelle puntate speciali La Promessa

Simona è molto preoccupata dall’ipotesi di licenziamento, e Martina e Catalina – informate della situazione – decidono di intervenire. A risolvere tutto è però Leocadia, che dopo aver tranquillizzato Alonso riguardo ai problemi del marchesato, interviene comunicando a Petra che la cuoca resterà al suo posto.

Ma non è finita qui, visto che la stessa Leocadia prosegue dicendo che, ora che Cruz non c’è più, sarà lei a dare ordini a La Promessa! Subito dopo la donna consiglia ad Angela di prendere un po’ le distanze da Curro, lasciando la ragazza confusa.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Samuel prova a convincere Maria Fernandez a fare ritorno alla tenuta e – dietro il suo ennesimo rifiuto – chiede a un’altra cameriera di dare una mano al sacerdote. L’arrivo di Bianca Palomar crea ulteriore scompiglio a La Promessa, e Manuel torna a programmare la sua partenza per l’Italia. Martina e Catalina cercano di fargli cambiare idea, ma il marchesino sembra irremovibile.

Alonso si sfoga con Lorenzo, e gli confida di essere stato costretto a ripudiare Curro, e durante la cena di famiglia il capitano lo induce a dare ufficialmente la notizia. I più giovani appaiono indignati dalla sua decisione, ma l’uomo afferma che questa è la sola possibilità che ha per salvare il marchesato.

Curro lascia La Promessa e va a Lujan, dove viene ospitato da Ramona, Mentre il ragazzo non sembra intenzionato a interrompere le ricerche per trovare il responsabile della morte di Jana, Burdina va a La Promessa e informa Alonso che Cruz rischia la pena di morte.

Angela scopre che Curro è andato via e cerca conforto nella madre. La giovane scopre che i consigli di Leocadia sono stati determinanti nella decisione di Alonso di ripudiare quel figlio illegittimo.