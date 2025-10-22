L’atmosfera a La Promessa è particolarmente tesa: la tenuta rischia di andare in rovina, e Cruz, Alonso e Catalina non sembra neppure riuscire a trovare un punto di accordo per cercare di risollevarne le sorti. Se le puntate in onda nella settimana precedente avevano acceso una serie di interrogativi, negli episodi disponibili dal 25 al 31 ottobre su Rete 4 inizieremo a trovare qualche risposta. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: Cruz disposta a tutto per scoprire chi l’ha tradita

Cruz è ben consapevole che – per scoprire chi l’ha tradita – dovrà essere disposta a pagare un prezzo elevato. Sarà proprio Jana, inconsapevolmente, ad aiutarla a raggiungere il suo scopo. Diversa la sorte di Maria Fernandez, che, nonostante i suoi tentativi di chiarimento, si trova davanti il muro di Padre Samuel, deciso a non parlare più del loro bacio.

Spoiler La Promessa: relazioni in bilico

Angela vuole capire il motivo per cui Curro le abbia nascosto la verità su Martina dopo averla incontrata al ballo, ma lui la invita a non intromettersi nella sua vita privata. La relazione tra Pia e Ricardo attraversa una fase delicata: la donna comincia a domandarsi se non sia arrivato il momento di prendere decisioni drastiche. Leocadia, invece, dopo il bacio inaspettato con Lorenzo, mantiene un atteggiamento rigido e lo avverte che, se dovesse riprovarci, dovrà affrontare le conseguenze.

Jana fa una proposta ai marchesi nelle prossime puntate La Promessa

Durante il pranzo, Jana propone una soluzione per migliorare la situazione economica della tenuta, ma la marchesa reagisce con irritazione. La giovane suggerisce di sfruttare le competenze di Manuel in aviazione per risanare le finanze familiari, ma la proposta non viene accolta dai marchesi. Nel frattempo, Teresa confida a Pia l’esistenza della stanza segreta e le mostra le lettere che vi ha rinvenuto. Pia, a sua volta, racconta tutto a Jana, che resta profondamente colpita.

La Promessa, trame al 31 ottobre

Petra riceve numerosi complimenti, anche da Don Romulo, per aver saputo gestire la richiesta di Martina riguardo la preparazione del fagiano a pranzo. Tuttavia, subito dopo, viene rimproverata sia da Romulo che da Donna Pia per la sua tendenza a immischiarsi negli affari di Pia, Ricardo e Santos.

Angela insiste nel voler aiutare il rifugio di Padre Samuel, ma il sacerdote sorprende tutti annunciando la sua decisione di lasciare La Promessa, forse per una destinazione lontana da Lujan. Maria è sconvolta, ma Samuel è irremovibile nella sua scelta.

Nel frattempo, il fidanzato di Martina si mostra cordiale con tutti, ma si sofferma a parlare con Jana per chiarire alcuni malintesi. Poco dopo, si congeda e lascia La Promessa.

La Promessa, cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Alonso comunica a Catalina di non poterle concedere il palazzo di Cadice, ma le offre in alternativa quello di Madrid. Pia affronta Ricardo per parlare di Ana e lui ammette di temere di provare ancora dei sentimenti per la moglie. Sconvolta, Pia decide di lasciarlo.

Teresa confida a Vera, Lope e Marcelo di aver parlato a Pia della stanza segreta e di averle consegnato le lettere; in cambio del suo silenzio, promette che nessuno di loro continuerà a indagare sul passato dei marchesi. Cruz, nel frattempo, suggerisce a Martina di verificare la reale situazione economica della famiglia di Jacobo e le rivela che La Promessa è ormai in rovina. Successivamente propone a Lorenzo un piano per salvare la tenuta: far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi de Castroviejo, ottenendo così una parte delle loro proprietà. Angela ascolta di nascosto la conversazione.

Ana conferma a Pia che le lettere ritrovate appartengono a sua madre. Insieme a Teresa, le due decidono di esplorare la stanza segreta per scoprirne di più. Nel frattempo, la famiglia discute su come affrontare la crisi economica: Alonso vorrebbe vendere metà dei terreni, mentre Catalina suggerisce di raddoppiare le coltivazioni. Mancando un accordo, il marchese prende una decisione definitiva.

Lorenzo accetta di provare a combinare il matrimonio di Curro con la figlia del duca de Castroviejo, il che lo porta ad allontanarsi temporaneamente da La Promessa.

Cruz tenta invano di riconciliarsi con Leocadia, sperando che la donna rinunci ai suoi propositi di vendetta. Intanto, la servitù si accorge che il cibo scarseggia sempre di più e Marcelo vive un momento di forte spavento durante una visita a Lujan. Ricardo si rifiuta di parlare con Ana, mentre Petra rivela a Pia che la moglie del maggiordomo ha recentemente visitato il palazzo.