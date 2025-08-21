Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 23 al 29 agosto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Jana si allontana dal palazzo

Sebbene sia follemente innamorata di Manuel, Jana fa sempre più fatica ad accettare il nuovo status a cui sembra destinata: le sue insicurezze e le continue pressioni di Cruz rischiano di rovinare la gioia per quella relazione a lungo sognata. Mentre la giovane Exposito deve affrontare il disappunto della sua migliore amica Maria – delusa dal suo comportamento – una conversazione udita per caso tra il fidanzato e la marchesa la fa sprofondare nella più cupa tristezza.

E se da un lato sembra arrivare uno spiraglio sul suo rapporto di amicizia con Maria, visto che le due riescono a chiarirsi e riconciliarsi, dall’altro la scoperta che il suo amato Manuel ha architettato con la madre una storia inventata per darle un passato “rispettabile” la fa sentire tradita proprio da chi invece, avrebbe dovuto prendere le sue difese.

Jana decide così di allontanarsi da La Promessa, e mentre Manuel sembra faticare a capire i motivi che l’hanno spinta ad andarsene, Cruz sorride convinta che la giovane non farà più ritorno.

La marchesa si dice dispiaciuta per la festa di fidanzamento annullata, ma poco dopo si scopre che la donna non aveva mai inviato neppure gli inviti.

Candela, Simona e Romulo sono agitati per la scomparsa di Jana, e Manuel chiede a Teresa di dargli una mano a ritrovarla. Solo Cruz sembra felice per quella novità, tanto che decide di licenziare Gloria perché è convinta di non aver più bisogno delle sue “lezioni”.

Spoiler La Promessa: Maria innamorata di Samuel?

Samuel difende Maria, dopo che la ragazza è stata condotta al rifugio con il benestare di Romulo. Questa decisione scatena l’ira di Petra, che non tarda a confrontarsi con il maggiordomo. Il faccia a faccia tra i due si fa particolarmente acceso, e Romulo arriva a rimproverare Petra, che non può fare a meno di lamentarsi per le concessioni fatte a Maria.

La giovane intanto apprezza moltissimo la presa di posizione di Samuel nei suoi confronti, e incantata dal ragazzo arriva a sorprenderlo mentre lui fa il bagno nudo nel lago.

Tensioni tra José Juan e Curro nelle prossime puntate La Promessa

Le richieste di José Juan sembrano assurde perfino a Julia, che nei prossimi episodi La Promessa decide di affrontare il ragazzo e Lorenzo, ribadendo il suo diritto a decidere da sola del proprio futuro. Poco dopo Julia sorprende Martina e Curro in una situazione che le fa sorgere molti dubbi.

Josè Juan intanto dimostra di non essere disposto a cedere, e poco dopo torna alla carica e cerca di obbligare Julia a sposare Curro. Tra quest’ultimo e il fratello di Paco scoppia un litigio, e a dividere i due ci pensa Manuel.

La Promessa, trame al 29 agosto

Tra Don Ricardo e Pia torna il sereno: i due riescono a chiarirsi e decidono di lasciarsi il passato alle spalle.

Le distanze tra di loro si riducono in fretta, e poco dopo aver fatto pace i due si lasciano andare a un bacio. Nuova love story all’orizzonte? L’idea di una relazione tra Ricardo e Pia non piace affatto a Petra che – dopo aver scoperto nuove informazioni sulla moglie dell’uomo – si prepara a usarle per ostacolare la coppia.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Catalina è ancora giù di morale, ma la visita di Tadeo sembra ridarle un piccolo sorriso. María Fernández viene a sapere che la notizia dell’abbandono di Catalina all’altare è diventata ormai di pubblico dominio. Martina cerca di far reagire la figlia di Alonso, proponendole una passeggiata ai giardini, dove le due incontrano un uomo misterioso che è riuscito a intrufolarsi nella tenuta.

Vera cerca un modo per evitare di trovarsi faccia a faccia con il duca de Carril, e decide di ferirsi a una mano. L’incidente però desta i sospetti di Teresa, che non tarda ad accorgersi che ci sia dell’altro e chiede alla giovane spiegazioni. Vera a quel punto confessa di essere fuggita da suo padre – il duca de Carril – che si è sempre dimostrato molto crudele.