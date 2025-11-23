Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 22 al 28 novembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci sarà Santos, che convinto di poter agevolare la riconciliazione familiare, arriverà a ricattare Pia minacciandola di rivelare la verità sulla morte del barone de Linaja. Nel frattempo alla tenuta le cose si mettono male per i domestici. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: Santos a Pia “Dirò che è successo al barone De Linaja”

Santos sarà più determinato che mai a tenere lontana Pia da suo padre, così da permettere ad Ana di riavvicinarsi al genitore. Per questo motivo non esiterà a minacciare la domestica di rivelare i dettagli sulla morte del barone De Linaja. Pia però, ribadirà di non sapere niente.

I tentativi di Santos di allontanare Pia da don Ricardo risulteranno vani, anche perché quest’ultimo – parlando con Romulo – ammetterà di aver incontrato Ana solo per compiacere il figlio, ma di non provare più nulla per l’ex. Proprio Romulo consiglierà a Ricardo di parlare con il ragazzo, per spiegargli che tra i suoi genitori non potrà mai esserci un ritorno di fiamma.

Spoiler La Promessa: la servitù perderà il lavoro?

La situazione economica a La Promessa si farà sempre più critica, tanto che Alonso e Romulo saranno costretti a prendere decisioni drastiche. Per ridurre i costi – e far cosìfronte alle finanze che saranno ormai agli sgoccioli – i due mediteranno di licenziare gran parte della servitù.

Neppure la decisione di Martina di vendere la sua parte di terre – maturata dopo aver parlato con Jacobo e con Catalina – sembrerà risolvere la situazione. Cruz e Alonso infatti, scopriranno che il possibile acquirente non sarà più interessato.

Jana affronta Curro nelle prossime puntate La Promessa

Jana parlerà con Leocadia, e le rivelerà che il figlio di Dolores è stato rapito molti anni prima dalla banda degli incappucciati e consegnato a Eugenia. La donna – a quel punto – sembrerà non avere dubbi sul fatto che dietro questo piano ci sia stata la mente di Cruz.

Subito dopo Jana parlerà con Ramona e le rivelerà di aver condiviso le sue convinzioni con Leocadia. Quando in seguito la giovane ne parlerà con Curro – lasciando intendere che lui sia figlio di Dolores – il ragazzo reagirà male. Jana però ammetterà di avere delle prove inconfutabili a sostegno della sua tesi.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Cruz e Leocadia continueranno la loro guerra fredda, ben consapevoli che un confronto aperto potrebbe rappresentare un rischio enorme per entrambe. Leocadia però, potrà contare ora su una nuova informazione che sicuramente non tarderà ad usare: il coinvolgimento della marchesa nel rapimento del figlio di Dolores.

Angela parlerà con Martina, e la informerà che il capitano Lorenzo De La Mata e Cruz staranno architettando un matrimonio combinato per Curro. La ragazza pregherà l’altra di parlarne con il giovane, ma lei prenderà tempo.