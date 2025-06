Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 21 al 27 giugno? Al centro dei riflettori troveremo la duchessa di Carril, che farà ritorno alla tenuta, e Manuel, disposto a tutto per difendere la sua amata Jana.

Anticipazioni La Promessa: atmosfera tesa a palazzo

Mentre le condizioni di Romulo – ancora rinchiuso in prigione – preoccupano un po’ tutti, a La Promessa torna la duchessa di Carril. La nobildonna ha deciso di ritornare per poter seguire da vicino la situazione tra Vera e Lope.

L’atmosfera già di per sé molto tesa, diviene incandescente a causa di un nuovo confronto tra Martina e il Conte de Ayala. Lui la minaccia di nuovo e la ragazza si confida con Curro. Poco dopo però Martina reagisce in malo modo anche con il ragazzo, e lo accusa di averle tenuti nascosti alcuni segreti. La figlia di Margarita dice a Curro di aver saputo da Julia che lui e Jana sono fratelli, e gli chiede conferma. Davanti a questa nuova rivelazione, Martina non può che prendere atto del fatto che il giovane non sia mai stato davvero sincero con lei.

Anche Catalina è coinvolta in questa atmosfera decisamente poco serena. La giovane accusa il peso delle accuse per il bambino che porta in grembo, e solo Manuel sembra essere sinceramente felice della sua condizione. Lui è il solo tra i nobili a essere felice per la notizia, tanto che poco dopo – quando ai piani nobili si viene a sapere della gravidanza di Catalina – tutti reagiscono con scandalo.

Spoiler La Promessa: Manuel difende Jana

La presa di posizione del marchesino nella questione Catalina, non fa che inasprire ancor più i suoi rapporti con i genitori.

Cruz e Alonso sono furiosi per la sua relazione con Jana, e quando lui chiede loro una stanza ai piani nobili per l’amata, Alonso minaccia di ripudiarlo. Manuel però non è affatto disposto a rinunciare all’amore della sua vita, e mentre Jana deve fare i conti con Petra – che la accusa di essere l’amante del marchesino – lui si dichiara pronto a rinunciare a tutto pur di poter stare con lei.

Tutto questo però non basta a risollevare il morale della Exposito, che parlando con Maria si dice poco propensa a partecipare alla festa organizzata in suo onore.

La Promessa, trame al 27 giugno

Martina rivela a Curro di aver saputo da Julia che lui e Jana sono fratelli, chiedendogli conferma. Sconvolta dopo aver scoperto che il giovane le ha nascosto la verità sulle sue origini, affronta la madre.

Martina confida a Margarita di aver subito delle minacce da Ayala, e lei le promette che non permetterà più a nessuno di farle del male. Decisa a porre fine alla sua relazione con il conte, Margarita gli comunica il suo rifiuto di sposarlo.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Vera rivela alla madre la sua intenzione di lasciare La Promessa a causa di una lite con Lope, ma la duchessa – riconoscendo il valore del giovane – le consiglia di non andarsene. Poco dopo è lo stesso Lope a chiedere aiuto alla duchessa, pensando che solo lei possa davvero convincere la figlia a rimanere.

Margarita lascia una lettera segreta a Cruz.

Catalina chiede a Jana di darle del tu, visto che ben presto faranno parte della stessa famiglia.

Burdina inizia a sospettare che Rómulo abbia accettato di coprire Manuel dietro compenso della famiglia.

Pelayo parla con Ricardo e gli svela che la sua felicità per il nascituro è solo apparenza, e che, in cuor suo spera che Catalina perda il bambino che non è suo.

Cruz parla con Jana e le rivela che Manuel è in procinto di lasciare La Promessa con lei. La marchesa agisce su suggerimento di Petra. Jana si mostra ferita dal fatto che l’amato non le abbia detto nulla, e lo affronta. Il nuovo piano di Cruz è destinato a fallire?