Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 13 al 19 settembre? Al centro dei riflettori troveremo i preparativi per le nozze tra Manuel e Jana, ma andrà tutto come previsto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Manuel determinato a sposare Jana

Non solo le rimostranze di Cruz non servono a fermare Manuel nella sua determinazione di sposare Jana, ma sembrano produrre l’effetto contrario. Il marchesino infatti, non è disposto a cambiare idea nonostante le obiezioni della madre, e comunica di voler celebrare le nozze entro pochi giorni.

Jana intanto si occupa degli inviti, e non esita a recapitarli a tutta la servitù. La giovane non vuole rinunciare ad avere accanto a sé i suoi vecchi amici, in un giorno così importante.

Spoiler La Promessa: Alonso concorda con il figlio Manuel

Alonso da parte sua, sembra andare contro la volontà della moglie e appoggia in pieno la decisione del figlio di sposarsi prima possibile. Il marchese insiste affinché le nozze vengano celebrate entro due giorni.

Tuttavia anche lui non si limita a dare il suo appoggio alla coppia, ma pretende di prendere parte alle decisioni più importanti. Chi accompagnerà Jana all’altare? Stavolta Alonso si trova in perfetto accordo con la moglie, ed entrambi pretendono che sia Lorenzo De La Mata a fare le veci del padre della sposa.

La Promessa, trame al 19 settembre

Mentre i preparativi per il matrimonio fervono, Cruz trama dietro le quinte per “limitare i danni”.

La marchesa cerca con ogni mezzo di escludere gran parte della servitù dalla cerimonia.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Nel frattempo Catalina è affranta per la nuova situazione che la vede destinata a diventare una madre single, e Leocadia prova a confortarla. La “vecchia amica di Cruz” le confida di aver vissuto una situazione molto simile alla sua in passato, e le rivela di essere rimasta incinta prima del matrimonio.

Questa settimana, decisamente ricca di novità a La Promessa, ci lascia con molte domande in sospeso. Jana e Manuel riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, oppure alla fine tutto andrà come vuole Cruz e il marchesino rinuncerà a sposarla? Sarà davvero il capitano De La Mata a condurre Jana all’altare? Per trovare le risposte non dovremmo attendere molto. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.