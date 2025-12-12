Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 13 al 19 dicembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci sarà il confronto tra Jana e Cruz, una discussione accesa che costerà molto cara alla moglie di Manuel. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: Jana accusa Cruz

La giovane moglie di Manuel affronta Cruz e Leocadia, e accusa la marchesa di aver ordinato la morte di sua madre Dolores e di Tomas. Cruz nega ogni coinvolgimento, ma Jana minaccia di rivolgersi alla Guardia Civile. Questa eventualità finisce per mandare nel panico Petra, che quando scopre le intenzioni della ex governante teme di essere coinvolta.

La decisione di Jana però, potrebbe costarle molto cara, e lei ne è ben consapevole. Parlando con Curro, la giovane gli confida di temere per la sua incolumità e per quella del figlio.

Spoiler La Promessa: Manuel trova Jana in una pozza di sangue

I timori della giovane si rivelano fondati. Manuel – rientrando da un viaggio di lavoro – trova la moglie in camera a terra in una pozza di sangue. Il ragazzo chiama Curro e lo prega di correre a cercare un medico.

Angela corre in cucina e chiede dell’acqua calda, spiegando alla servitù ciò che è accaduto. Romulo riferisce a Maria dell’aggressione di Jana, e lei si rifugia in camera sua per pregare. Samuel la conforta, e lei gli chiede di non lasciare la tenuta.

Nel frattempo Leocadia chiede ad Alonso di avvertire la Guardia Civile: una richiesta che però non trova il benestare di Cruz e di Lorenzo.

Lope, Simona e Candela parlano dell’accaduto, e si chiedono chi possa avere aggredito Jana. Petra li sente e ribatte che la moglie di Manuel se l’è cercata: un’affermazione che fa reagire violentemente Simona, che afferra Petra per il collo.

Le rivelazioni di Curro nelle prossime puntate La Promessa

Alla preoccupazione per Jana si aggiungono le tensioni per una rivelazione scioccante di Curro. Dopo che un articolo sul giornale ha rivelato le vere origini del ragazzo, lui racconta alla servitù di essere figlio di Alonso e della ex domestica Dolores, nonché fratello di Jana.

Mentre tutti sembrano increduli, Angela non esita a difenderlo.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Tutti tirano un sospiro di sollievo quando il medico – dopo aver visitato Jana – comunica che la ragazza potrebbe farcela, e che il bambino sembra fuori pericolo.

Manuel accusa i genitori di essere – quantomeno indirettamente – responsabili dell”accaduto. La situazione precipita quando il sergente Burdina scopre che un bottone – trovato tra le mani di Jana – appartiene a una vestaglia della marchesa. Cruz viene relegata in una stanza, mentre la Guardia Civile perquisisce i suoi alloggi. La donna continua a proclamarsi innocente, e si augura che la nuora riprenda conoscenza per scagionarla e dire a tutti ciò che è realmente successo.

Le indagini portano a scoprire che la pistola usata per ferire Jana, appartiene ad Alonso. L’arma viene ritrovata all’interno di una fioriera e la posizione di Cruz si aggrava ulteriormente. Teresa infatti, informa Pia che Cruz si trovava proprio vicina alla fioriera quando l’ha sgridata.

Nel frattempo Santos è furioso con Petra, che ha impedito a sua madre di entrare alla tenuta, e per vendicarsi scrive ad Alonso una lettera nella quale racconta tutte le malefatte della donna. Poco dopo Romulo mostra alla governante la lettera, e la informa che il marchese l’ha già letta e si riserva di agire.