L’atmosfera a La Promessa è particolarmente tesa e negli episodi in onda dal 1° al 7 novembre su Rete 4 non mancheranno i colpi di scena. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Anticipazioni La Promessa: Ricardo non crede ad Ana

L’incontro tra Ricardo e Ana non basta a convincere l’uomo del pentimento di lei. Neppure la confessione della donna – che ammette di essersene andata di casa per non infliggere a Santos il dolore di pensare che avesse scelto il figlio in arrivo al posto suo – basta a convincerlo della sua buona fede.

Più tardi Ricardo – parlando con Pia – le rivela che quell’incontro non ha risvegliato in lui alcun sentimento. Subito dopo l’uomo si confida con Pia e Romulo, ai quali rivela che l’ex moglie gli ha proposto di dare a Santos una versione diversa dei fatti accaduti in passato. Lui è incerto sul da farsi, ma nonostante tutto finisce per accettare il fatto che Ana passi un po’ di tempo con il figlio.

Spoiler La Promessa: Catalina riesce a salvare la tenuta?

La situazione finanziaria è sempre più complessa, e Alonso chiede a Romulo la lista di tutti i dipendenti per poter procedere con i licenziamenti. Il maggiordomo però si rifiuta di dargliela, e in cambio gli offre tutti i suoi risparmi in prestito per cercare di salvare La Promessa.

Poco dopo il marchese riunisce i componenti giovani della famiglia, e comunica loro la necessità di vendere una parte delle terre. Catalina però ribadisce la sua idea di puntare sulla coltivazione intensiva, ottenendo l’appoggio sia di Manuel che di Martina.

Alonso non riesce a farle cambiare idea, ed è costretto a vendere alcuni oggetti di valore per trovare il denaro necessario per portare avanti il progetto della giovane.

Jana entra nella stanza segreta nelle prossime puntate La Promessa

Jana decide di recarsi nella stanza segreta, ma finisce per far cadere una lampada quando viene sorpresa dalla voce di Cruz dall’altra parte della porta.

Quelle quattro mura racchiudono un segreto che forse Ramona conosce: questo è il pensiero di Curro, che decide di recarsi a cercare la vecchia amica di Dolores. Dopo aver chiesto a Jana di salutare tutti da parte sua, il ragazzo si mette in viaggio.

Prima di partire però, Curro mette in guardia Martina sulle possibili conseguenze di un matrimonio affrettato, che porterebbe Jacobo ad avere il controllo totale sulle sue proprietà.

La partenza di Curro viene male interpretata da Angela, che pensa di essere la causa di quella decisione improvvisa e propone a Leocadia di trasferirsi in Svizzera per riprendere gli studi. In cambio chiede di conoscere la vera identità di suo padre, ma Leocadia rifiuta.

La Promessa, trame al 7 novembre

Catalina insiste affinché Maria Fernandez le confidi il suo amore impossibile per Padre Samuel. Lei però non sembra disposta a cedere, almeno fino a quando un racconto di Candela accende nella sua mente un terribile sospetto.

La giovane le racconta la storia di una donna posseduta dal demonio, e il suo turbamento porta Maria ad avere strane visioni.

La Promessa, cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Mentre Alonso è alle prese con decisioni importanti per salvare la tenuta, Cruz ha un’illuminazione improvvisa: manipolare Martina per spingerla a vendere la sua quota. Il marchese all’inizio è titubante, ma poi accetta e chiede alla moglie di parlare con la giovane.

Cruz affronta Martina dicendole che la decisione finale spetta comunque ai soci maggioritari – ovvero lei e Alonso – e la ragazza finisce per accettare.

Curro trova Ramona e le chiede di seguirlo a Lujan per dichiarare che tutti gli oggetti trovati nella stanza segreta appartenevano a Lola. Lei però è indecisa.

Ana e Ricardo discutono animatamente sulla versione da dare al figlio, poi finiscono per dirgli una mezza verità. Lui – felice di rivederli insieme – decide di perdonarli.