Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 6 al 12 giugno, assisteremo all’arrivo del dottor Guillen, una presenza fondamentale per la salute della piccola Rafaela.

La Promessa, trame puntate italiane dal 6 al 12 giugno

L’arrivo del dottor Guillen – il medico del paese – si rivela decisivo per salvare la piccola Rafaela. Grazie alle sue cure le condizioni della bambina migliorano visibilmente, ridando speranza ad Adriano a Catalina. Allo stesso tempo però, la sua presenza porta conseguenze negative per Simona e Ricardo.

Il gesto coraggioso del medico, che sceglie di intervenire nonostante le pressioni subite, rafforza in Catalina e Adriano la convinzione di dover affrontare il barone de Valladares e i suoi tentativi di intimidazione.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

La reputazione di Angela è sempre più compromessa, e questo fatto preoccupa molto Leocadia. La donna chiede a Lorenzo di trovare una soluzione definitiva a questa imbarazzante sotuazione, e lui le propone di acconsentire affiché la giovane diventi sua moglie. Leocadia però respinge la proposta del capitano con indignazione.

Il capitano de La Mata deve affrontare forti tensioni anche con Curro, che è impegnato in una sorta di lotta peronale volta a dimostrare che è stato proprio Lorenzo a provocare la morte di Jana. Più volte Cristobal è costretto a intervenire negli scontri tra i due. Pur dimostrandosi molto severo con tutta la servitù, il nuovo maggiordomo è a conoscenza della storia di Curro e lo invita a non provocare ulteriormente Lorenzo, mettendolo in guardia sui possibili rischi del suo comportamento.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Toño è sempre più attratto da Enora e si confida con Manuel. Il marchesino lo invita a essere prudente, cercando di evitargli una delusione nel caso in cui i suoi sentimenti non fossero ricambiati dalla ragazza. I tre festeggiano poi il successo del nuovo motore per aerei e iniziano a fare altri progetti per il futuro.

L’improvvisa scomparsa di Samuel spingetutti gli abitanti della tenuta a temere il peggio. Petra e Maria Fernandez iniziano a temere che possa essergli accaduto qualcosa.

Il barone de Valladares si presenta di persona al palazzo. Catalina lo affronta, accusandolo senza mezzi termini di aver impedito ai medici di visitare sua figlia. Il barone non solo ammette il suo coinvolgimento, ma rilancia le minacce, intensificando ancora di più un clima già molto teso.