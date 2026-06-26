Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 27 giugno al 3 luglio? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane dal 27 giugno al 3 luglio

Donna Pia viene sorpresa mentre è intenta a “indagare” nello studio del maggiordomo. Per proteggerla dalle possibili conseguenze interviene Petra, che però pretende di conoscere tutta la verità.

Nel frattempo Manuel si scontra duramente con suo padre Alonso riguardo all’attività dei motori. La discussione porta padre e figlio a una tensione mai vista prima e il marchesino esce da quel confronto distrutto. Enora lo invita a riconciliarsi con il genitore.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

I contrasti tra Catalina e Martina non accennano a diminuire, e quest’ultima appare sempre più intenzionata a lasciare la tenuta in comagnia di Jacobo. Situazione molto più distesa invece, per Angela e Curro che – dopo l’arresto di Lorenzo – iniziano a intravedere la possibilità di costruire insieme un futuro felice. Leocadia decide di non rivelare alla figlia (almeno per il momento) che il Capitano De La Mata ha chiesto di sposarla.

La duchessa De Carril arriva alla tenuta con una notizia choc per Vera: suo fratello Federico non vuole più avere rapporti con lei! Ma sarà veramente così? Lope teme che la donna stia mentendo, e che dietro tutto questo si nasconda una verità che non intende condividere con la figlia.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Toño non è disposto ad accettare interferenze nella sua vita, e rimprovera sua madre Simona e Candela per essersi intromesse nelle sue questioni personali.

Alonso invita Catalina ad assumere un atteggiamento più permissivo, ricordandole che non è possibile cambiare il mondo da un giorno all’altro. Ma sono le parole di Curro a far fare alla giovane un passo indietro: dopo aver parlato con lui Catalina chiede scusa a Martina e la supplica di non partire.

Vera e Teresa si intrufolano nella biblioteca per telefonare alla duchessa De Carril. malia finisce per ammettere con Vera di averle mentito.

Curro si rende conto che la sua sete di verità e giustizia ha un prezzo molto lto, e che riuscire a scoprire cosa sia veramente accaduto a sua sorella Jana richiede un sacrificio enorme.

Leocadia e Cristobal – legati da una relazione segreta – si lasciano andare ai sentimenti. La donna però non può fare a meno di chiedersi cosa si nasconda dietro il crescente interesse di lui per sua figlia Angela, che viene convocata nel suo studio sempre più spesso.