Sarà una settimana incandescente, e ricca di misteri e colpi di scena, quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 25 al 31 luglio? Al centro delle trame troveremo la fuga di Catalina e il trasferimento di Pia: due volti ormai “storici” lasceranno la soap? Scopriamo insieme le trame settimanali.
La Promessa, trame puntate italiane dal 25 al 31 luglio
La presenza del barone de Valladores a La Promessa continua a rappresentare un grosso pericolo per Catalina. La giovane non è tanto preoccupata per la sua incolumità, ma per il pericolo che corrono i suoi figli. Per questo motivo inizia a valutare la possibilità di lasciare la tenuta.
Ne parla con Adriano, spiegandogli che la sua partenza la porterebbe a rinunciare alla vita che ha costruito, ma dicendosi disposta a tutto pur di tenere i suoi figli al sicuro.
Anche Adriano è combattuto e diviso tra il senso del dovere e l’amore che prova per la moglie.
Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa
Tono, Manuel ed Enora continuano a lavorare sul loro progetto motoristico innovativo. Nel corso di una riunione, la ragazza sorprende gli altri due proponendo un’idea rivoluzionaria, ovvero andare a modificare la composizione della lea metallica impiegata per il motore.
All’inizio Manuel e Tono si mostrano scettici, ma poi iniziano a vedere nella proposta di Enora prospettive interessanti per lo sviluppo del progetto.
Nel frattempo a palazzo si diffonde la notizia della proposta di Tono a Enora: anche se la ragazza non ha ancora acconsentito a diventare la moglie del figlio di SImone, tra la servitù cresce la curiosità. E così – mentre Enora si è presa del tempo per decidere – non è più solo Tono ad attendere con trepidazione la sua risposta.
Pia costretta a lasciare La Promessa?
La decisione di Don Cristobal di trasferire Pia ad Aranjuez sembra essere ormai fuori discussione. La Adarre è disperata all’idea di doversi separare dal figlioletto Diego, ma rifiuta l’aiuto degli altri membri della servitù.
Quando Manuel scopre cosa sta accadendo, parla con Cristobal e lo invita ad annullare il trasferimento di Pia. Il capo maggiordomo però, non intenmde tornare sulle sue decisioni, e risponde al marchesino affermando di avere già ottenuto il benestare sia di Leocadia che di Alonso.
Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?
Vera attraversa un momento particolare, e tende a chiudersi sempre più in sé stessa. Dopo aver strattonato Lope, si reca da lui per scusarsi. Il giovane però reagisce con freddezza e la invita a non preoccuparsi.
Nel frattempo Lorenzo tiene Leocadia sotto pressione, e la incita ad acconsentire al suo matrimonio con la figlia Angela. Il capitano insinua nella mente della dark lady il sospetto che la ragazza e Curro abbiano una relazione: Leocadia non gli crede, ma poco dopo ascolta non vista una conversazione tra la figlia e il valletto,durante la quale i due si baciano e si promettono di fuggire insieme.
Catalina tenta di fuggire in auto con i figli ma viene intercettata dal barone de Valladares. Lui la minaccia con una pistola, costringendola a lasciare i bambini e sparire per sempre, non prima però di aver firmato una lettera d’addio destinata alla sua famiglia. Leocadia assiste alla scena senza intervenire. L’assenza di Catalina e dei bambini preoccupa Adriano, che allarmato organizza le ricerche.
Leocadia – seppur controvoglia – acconsente alle nozze tra Lorenzo e Angela.
Arriva per Pia il momento di lasciare La Promessa, e prima di partire la donna affida il piccolo Diego alle cure della servitù, raccomandando a tutti di prendersene cura.
Petra è nervosa e tutti notano che la overnante soffre di una strana rigidità al collo. Samuel la invita afarsi visitare e cerca di capire i motivi del suo strano comportamento.