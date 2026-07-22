Pia costretta a lasciare La Promessa?

La decisione di Don Cristobal di trasferire Pia ad Aranjuez sembra essere ormai fuori discussione. La Adarre è disperata all’idea di doversi separare dal figlioletto Diego, ma rifiuta l’aiuto degli altri membri della servitù.

Quando Manuel scopre cosa sta accadendo, parla con Cristobal e lo invita ad annullare il trasferimento di Pia. Il capo maggiordomo però, non intenmde tornare sulle sue decisioni, e risponde al marchesino affermando di avere già ottenuto il benestare sia di Leocadia che di Alonso.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Vera attraversa un momento particolare, e tende a chiudersi sempre più in sé stessa. Dopo aver strattonato Lope, si reca da lui per scusarsi. Il giovane però reagisce con freddezza e la invita a non preoccuparsi.

Nel frattempo Lorenzo tiene Leocadia sotto pressione, e la incita ad acconsentire al suo matrimonio con la figlia Angela. Il capitano insinua nella mente della dark lady il sospetto che la ragazza e Curro abbiano una relazione: Leocadia non gli crede, ma poco dopo ascolta non vista una conversazione tra la figlia e il valletto,durante la quale i due si baciano e si promettono di fuggire insieme.

Catalina tenta di fuggire in auto con i figli ma viene intercettata dal barone de Valladares. Lui la minaccia con una pistola, costringendola a lasciare i bambini e sparire per sempre, non prima però di aver firmato una lettera d’addio destinata alla sua famiglia. Leocadia assiste alla scena senza intervenire. L’assenza di Catalina e dei bambini preoccupa Adriano, che allarmato organizza le ricerche.

Leocadia – seppur controvoglia – acconsente alle nozze tra Lorenzo e Angela.

Arriva per Pia il momento di lasciare La Promessa, e prima di partire la donna affida il piccolo Diego alle cure della servitù, raccomandando a tutti di prendersene cura.

Petra è nervosa e tutti notano che la overnante soffre di una strana rigidità al collo. Samuel la invita afarsi visitare e cerca di capire i motivi del suo strano comportamento.