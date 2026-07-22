Ascolti tv di martedì 21 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TIM Summer Hits 2026” contro “Delibal – Dolce veleno“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 21 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: TIM Summer Hits 2026 vs Delibal – Dolce veleno | Auditel del 21 luglio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “TIM Summer Hits 2026” contro “Delibal – Dolce veleno”. Chi ha vinto?

Rai 1: TIM Summer Hits 2026, la seconda puntata del festival canoro dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha intrattenuto 2.015.000 spettatori pari allo 18.6% di share.

Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha raccolto 336.000 spettatori pari allo 3.5% di Audience.

Rai 3: L’Italia che guarda, il documentario dedicato all’impatto del gossip sulla nostra società ha incuriosito 319.000 spettatori con il 2.3% di auditel.

Rete 4: Poveri ma ricchi, film commedia del 2016 diretto da Fausto Brizzi con protagonisti Christian De Sica ed Enrico Brignano ha strappato un sorriso a 647.000 telespettatori pari ad uno share dello 4.7%.

Canale 5: Delibal – Dolce veleno, il film turco con protagonisti Çağatay Ulusoy e Leyla Lydia Tuğutlu ha appassionato 1.397.000 spettatori con uno share del 12.4%.

Italia 1: Safe House – Non fidarti di nessuno, il film del 2025 diretto da Jamie Marshall con Brian Borello e Michael Bradway ha tenuto col fiato sospeso 879.000 spettatori con il 6.4%.

La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 951.000 spettatori e il 6.7% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha interessato 257.000 spettatori con il 2% di share.

Nove: Save the Dating – Amori in corso, la stand-up comedy incontra il dating in un format con protagonisti Marta e Gianluca ha divertito 388.000 spettatori (pari al 3% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.672.000 spettatori con il 17 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.209.000 spettatori con il 26.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 luglio 2026

RAI 1

Capri : 981.000 spettatori con il 10.7 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 931.000 spettatori con l’11.9% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 17, 1.166.000 spettatori con il 14.5% nella presentazione dalle 17 alle 17:36 e 1.564.000 spettatori con il 19.1% dalle 17:36 alle 18:35.

CANALE 5