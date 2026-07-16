Sarà una settimana incandescente, e ricca di misteri e colpi di scena, quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 18 al 24 luglio? Al centro delle trame troveremo il ritorno di Angela alla tenuta, ma anche le tensioni tra Cristobal e la servitù, e quelle tra Alonso e suo figlio Manuel. Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane dal 18 al 24 luglio

Le conseguenze della rivolta contro il marchese De Aguinaga non tardano ad arrivare, e la situazione alla tenuta rischia di farsi esplosiva. Ma mentre Adriano teme che le tensioni rappresentino solo l’inizio di un pericolo più grave, Catalina tende a minimizzare.

Purtroppo gli eventi sembrano dare ragione al ragazzo, visto che poco dopo si presenta a La Promessa il barone de Valladares, furioso per l’ultima provocazione subita dai de Lujan.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Dopo la prigionia, Angela fa ritorno finalmente alla tenuta. La giovane appare provata, confusa e debole, ma le sue condizioni tutto sommato non sembrano destare preoccupazione. Nonostante il rapimento abbia avuto un lieto fine però, Leocadia non riesce a contenere la sua rabbia e si scaglia contro Lorenzo, ritenendolo il solo responsabile del fatto che ha sconvolto la famiglia.

Mentre Simona festeggia con Enora la sua riconciliazione con Tono, Vera – pur partecipando alla loro giaio – non può fare a meno di soffrire per il rapporto con la sua famiglia che invece sembra impossibile da ricucire.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Cristobal si trova a gestire le tensioni con Petra e Ricardo: la prima pretende che il capo maggiordomo risponda delle responsabilità legate all’incidente avvenuto nei giardini, mentre Ricardo si ribella per i continui soprusi subiti. Cristobal però non si scompone, e gli ricorda che può lasciare La Promessa quando vuole, e che nessuno lo trattiene.

Intanto un nuovo scandalo si accende alla tenuta: Catalina fa spargere del letame intorno alla residenza del barone de Valladares. Il nome della giovane finisce sui giornali e tutti la ritengono la responsabile delle rivolte che stanno sconvolendo la zona.

Tensioni anche tra Manuel e suo padre: Alonso pretende che il marchesino chieda scusa a Leocadia, convinto di poter ricucire i rapporti, ma il giovane si rifiuta.

Pia è costretta a portare il piccolo Diego a La Promessa, e questa decisione fa infuriare Cristobal.

Curro riesce finalmente a rivedere Angela, ma la sua mossa azzardata rischia di farlo scoprire da Lorenzo. Il capitano è sul punto di smascherarlo mentre esce dalla stanza della ragazza, e solo l’intervento di Pia riesce a evitare il peggio. De La Mata insiste con Leocadia affinchè acconsenta a fargli sposare la figlia.

Petra soffre per una ferita che tarda a guarire, e Santos le consiglia di sottoporsi a una visita medica.