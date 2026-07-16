Ascolti tv 15 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina” contro “Ricomincio da me“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 15 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina” vs “Ricomincio da me”. Auditel del 15 luglio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina” contro “Ricomincio da me”. Chi ha vinto?
Rai 1: Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina, la partita di semifinale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 9.447.000 spettatori pari allo 52.3% di share.
Su Rai 2: Un oggi alla volta, il film italiano del 2023 diretto da Nicola Conversa ha incuriosito 345.000 spettatori pari al 2%.
Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha registrato 677.000 spettatori pari allo 3.9% di share.
Rete 4: L’amore è eterno finché dura, film del 2004 diretto da Carlo Verdone con Luara Morante ha strappato un sorriso a 395.000 telespettatori pari ad uno share del 2.5%.
Canale 5: Ricomincio da me, il film del 2018 diretto da Peter Segal con Charlyne Yi, Jennifer Lopez e Freddie Stroma ha coinvolto 1.383.000 spettatori con uno share del 9.5%.
Italia 1: Billy Elliot, il film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry, ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley ha appassionato 553.000 spettatori con il 3.4% di audience.
La7: Un giorno come tanti, il film del 2013 diretto da Jason Reitman con Kate Winslet, Josh Brolin e Gattlin Griffith ha emozionato 375.000 spettatori con il 2.2%.
Tv8: Mia moglie per finta, il film del 2011 diretto da Dennis Dugan con Brooklyn Decker e Adam Sandler ha divertito 209.000 spettatori con il 1.3% di share.
Nove: Brave Ragazze, il film commedia del 2019 diretto da Michela Andreozzi con Ilenia Pastorelli, Serena Rossi ed Ambra Angiolini ha interessato 215.000 spettatori (1.4%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: NON VA IN ONDA;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.724.000 spettatori con il 20% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 luglio 2026
RAI 1
- Capri: 974.000 spettatori con il 11%;
- Vita in diretta: 959.000 spettatori con il 12.4% nella parte chiamata Start dalle 16:12 alle 17:01, 1.404.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione dalle 17:01 alle 17:42 e 1.696.000 spettatori con il 20.6% dalle 17:42 alle 18:40.
CANALE 5
- Beautiful: 1.866.000 spettatori con il 17.5% di share;
- Forbidden Fruit: 1.908.000 telespettatori pari al 19.8%;
- Be My Sunshine: 1.526.000 spettatori pari al 18.6%;
- Far Away: 1.789.000 spettatori con il 23.1% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 1.597.000 telespettatori pari al 19.8%.