Le anticipazioni La Promessa in onda dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. Come anticipato l’amata telenovela spagnola si trasferirà da lunedì su Rete 4. Ma cosa accadrà la prossima settimana? Riflettori puntati su Curro e Feliciano che – dopo essere rimasti coinvolti in un incidente durante una battuta di caccia – verseranno in condizioni disperate.

La Promessa trame dal 30 settembre al 4 ottobre

Cruz porterà avanti il suo piano contro Curro nelle prossime puntate La Promessa, e a farne le spese non sarà solo il ragazzo ma anche Feliciano. La marchesa farà organizzare una battuta di caccia nei minimi dettagli, facendo in modo che Curro rimanga vittima di un “incidente”. La donna sarà disposta a tutto per liberarsi del giovane.

All’interno del palazzo si prepareranno tutti per questa giornata speciale, alla quale prenderanno parte diversi ospiti. Tutto sembrerà andare per il meglio, fino a quando dei colpi d’arma da fuoco raggiungeranno improvvisamente Curro e Feliciano, ferendoli gravemente.

La Promessa, spoiler al 4 ottobre

I due ragazzi verranno portati immediatamente a palazzo, e mentre Curro verrà affidato alle cure di Abel, Feliciano sarà lasciato al suo destino.

La situazione di Curro apparirà subito molto critica e i familiari dovranno decidere se portarlo nell’ospedale di Puebla de Tera o farlo curare all’interno del palazzo. Il dottor Abel sarà schietto con i marchesi, e gli dirà che un possibile trasferimento potrebbe rivelarsi fatale per il ragazzo.

Si deciderà così di non spostarlo, e Abel e Jana inizieranno un delicato intervento per rimuovere il proiettile che ha causato una profonda emorragia. Il medico informerà tutti che c’è bisogno di una trasfusione di sangue.

Spoiler La Promessa, cos’altro accade nella telenovelas spagnola?

Nel frattempo Feliciano continuerà a stare male, ma sarà ignorato da Abel. Invano Petra cercherà di convincere il medico e Jana a visitarlo e curarlo con appelli disperati. Il ragazzo sarà alle prese con un forte dolore che finirà per dilaniare il cuore di sua madre, ma l’appello di Petra ad Abel resterà inascoltato. Mentre tutti sono intenti a salvare Curro, Feliciano rischierà di perdere la vita. Riuscirà a salvarsi? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.