Le anticipazioni La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che un altro segreto di Petra verrà alla luce nei prossimi episodi. Tutto avrà inizio con la morte di Feliciano e l’arrivo alla tenuta del padre del ragazzo, il conte di Ayala. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, la mezza verità di Petra

Quando Cruz si recherà da Petra per confortarla dopo la morte di Feliciano, la governante pronuncerà una frase che lascerà sconvolta la marchesa.

“Il mio bambino non invecchierà mai e continuerà a essere bello”

Con queste parole Petra rivelerà a Cruz che Feliciano non era suo fratello, ma suo figlio. La governante racconterà a Cruz solo una mezza verità sul suo passato, dicendole che il padre di Feliciano era un uomo del popolo e siccome era sposato non ha potuto mai riconoscerlo. Petra rivelerà alla marchesa che – quando è rimasta incinta – ha chiesto un permesso per accudire sua madre, allontanandosi così dal palazzo per vivere la sua gravidanza con discrezione. Cruz ascolterà il doloroso racconto di Petra e la rimprovererà per non essere stata sincera con lei.

Petra “dimenticherà” però di raccontare a Cruz l’altra mezza verità, ovvero che Feliciano è nato dal suo grande amore per don Ignacio, conte di Ayala e vecchio amico di Cruz.

La Promessa, trame dagli spoiler spagnoli: don Ignacio arriva alla tenuta

Molti anni prima il barone de Linaja – padre di Cruz – aveva insistito molto con la figlia affinché lei sposasse Ignacio, ma la marchesa era ossessionata da Alonso. La continua presenza del conte di Ayala a palazzo, gli aveva permesso di conoscere Petra. Tra Ignacio e la governante era scoppiata la passione da cui è nato Feliciano, ma Petra aveva chiesto all’uomo di ignorare il bambino per non compromettere la sua posizione. Il conte di Ayala non ha quindi mai visto suo figlio, pur avendo sempre saputo della sua esistenza.

Quando l’uomo leggerà il necrologio del figlio, non potrà fare a meno di tornare al palazzo per consolare Petra. Cruz lo accoglierà come un vecchio amico, ignorando i veri motivi che lo avranno riportato a La Promessa, e Petra rivedrà così il suo grande amore.

Petra pronta a vendicarsi nelle prossime puntate La Promessa?

Ignacio confiderà alla governante che la morte di Feliciano poteva essere evitata con una maggiore attenzione da parte dei marchesi. Il grande amore del passato di Petra la inviterà a riflettere sulle cause che hanno portato alla morte di loro figlio.

Il rapporto apparentemente indissolubile tra Petra e la marchesa cambierà? E cosa accadrebbe se la governante dovesse scoprire che suo figlio non è morto per un incidente, ma per un piano omicida di Cruz?

Una possibile alleanza tra Petra e don Ignacio potrebbe rivelarsi davvero pericolosa per Cruz, poiché la marchesa si è sempre fidata di lei e sarebbe difficile per lei accorgersi di essere stata ingannata. Indubbiamente l’amore che Petra provava per il figlio potrebbe davvero spingerla a tradire la sua signora. Petra e Ignacio si alleano contro Cruz nei prossimi episodi La Promessa?

Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui, ma vi invitiamo a seguirci per scoprire insieme a noi l’epilogo di questa nuova avvincente trama della soap spagnola.