Le anticipazioni La Promessa in onda dall’8 al 14 giugno 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati sul figlio di Pia, che sparirà misteriosamente dalla tenuta, e sull’arrivo di Antonio de Carvajal y Cifuentes. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dall’8 al 14 giugno 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola vedremo Don Carlos e Candela chiedersi scusa a vicenda. Quest’ultima è impegnata a prendersi cura del bambino di Pia, che è ancora molto malata. Quando si addormenta con il piccolo in braccio qualcuno glielo porta via.

La servitù è tutta impegnata nelle ricerche del piccolo, che però sembra essere sparito nel nulla. A poco a poco si fa strada l’ipotesi che qualcuno possa averlo rapito. Romulo suggerisce di tenere nascosta la cosa, soprattuttocon i marchesi.

Più tardi anche Romulo capisce che è indispensabile rendere nota la sparizione, e denuncia la scomparsa del bambino di Pia alla Guardia Civile.

Spoiler La Promessa fino al 14 giugno 2024

Jimena non riesce più a convivere con l’idea di aver finto la gravidanza, e inizia a pensare a un modo per inscenare un aborto.

Nel frattempo Jana torna da Ramona, ma riceve da lei un altro ultimatum: o lascia Lujan con lei o non vuole che vada a trovarla mai più. La giovane però ha bisogno della vicinanza di Ramona, anche perché lei è la sola che può rivelarle la verità sulla madre. La giovane prova ancora una volta a farsi dire qualcosa di più sul genitore, ma Ramona si rifiuta di parlarne.

Jana si reca con Curro a casa di Ramona, e le presenta il giovane come Marcos. Nel sentire il nome che Dolores aveva dato a suo figlio, Ramona avrà qualche reazione? Coloro che speravano di vedere la donna finalmente parlare resteranno delusi. Lei infatti si limita a mettere in guardia i due, e preferisce evitare di turbarli ulteriormente con questioni del passato.

La Promessa spoiler settimana 8-14 giugno

Manuel racconta ad Abel si amare un’altra donna, conosciuta prima di sposare Jimena, senza però dirgli di chi si tratta. Cruz intanto insiste con Jimena affinché si faccia controllare dal medico giunto alla tenuta. Abel intanto è alle prese con Pia, ancora molto debole e ignara del fatto che il figlio sia scomparso.

Dopo aver svolto un ottimo lavoro per Fernando, Feliciano viene eletto suo valletto personale. Ma solo Petra e Teresa festeggiano per la notizia. Petra intanto fa di tutto per intralciare le ricerche del figlio di Pia, attirando su di sé l’odio di tutta la servitù.

La Promessa anticipazioni straniere: arriva Antonio de Carvajal y Cifuentes

Una lettera con il sigillo reale annuncia l’arrivo alla tenuta di Antonio de Carvajal y Cifuentes. Tutti sembrano impazienti per l’arrivo del “principino” tranne Jimena, che al contrario appare quasi infastidita da questa novità e non mostra alcun interesse all’evento. Cruz comunica a Margarita che lei e Alonso avranno una posizione privilegiata in questo incontro e che Martina deve ricevere Antonio accompagnata da Curro.

Il principino arriva alla tenuta corcondato da onori e rispetto, ma mentre i marchesi Fernando e Margherita lo intrattengono in modo assillante, lui sembra solo desiderare di rivedere Martina. Quando l’incontro finalmente avviene, il giovane appare a disagio dalla presenza di Curro. Anche quest’ultimo è nervoso: per lui non è facile assistere alla perdita della donna che ama, e decide di rifugiarsi da Ramona.

La Promessa, cos’altro accade?

Pia sembra finalmente fare lenti miglioramenti, ma è indispensabile che continui a prendere un farmaco, che si rivela difficile da trovare. Jana riuscirà a recuperarlo?

Salvador offre il suo sostegno a Candela, perseguitata dai sensi di colpa per aver perso il figlio di Pia. Intanto il resto della servitù si chiede se sia il caso di informare Pia dell’accaduto, oppure continuare a tacere.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.