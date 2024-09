Le anticipazioni La Promessa in onda dal 7 al 13 settembre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena. Riflettori puntati su Maria, che verrà ritrovata ma sarà tormentata dai ricordi del rapimento, e su Jana, che con una confessione “di troppo” finirà per mettere in pericolo Pia e suo figlio Dieguito. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa trame dal 7 al 13 settembre

Nelle prossime puntate della soap spagnola ampio spazio alle vicende di Maria, che tornerà alla villa sana e salva dopo essere stata rapita e richiusa in una grotta dal folle Valentin. Dopo molte ore di angoscia – durante le quali la servitù temerà il peggio – tutto si risolverà per il meglio grazie a un ricordo di Alonso. Il compagno di Cruz ricorderà che nei pressi della tenuta ci sarà una grotta, e proprio all’interno di questa verrà ritrovata la domestica.

I giorni scorreranno lenti e Maria non farà altro che ripensare a quei giorni angoscianti, nei quali Valentin le diceva frasi senza senso, frutto della sua ossessione d’amore per lei.

Abel noterà tracce di sabbia gialla sotto le suole delle scarpe che indosserà Valentin, la stessa che era presente nella grotta dove avranno ritrovato Maria.

Pia e Dieguito in pericolo nelle prossime puntate La Promessa

Nelle prossime puntate della soap un gesto apparentemente innocuo di Jana finirà per mettere nei guai Pia e suo figlio. Exposito parlando con Curro si lascerà sfuggire il fatto che il vero padre di Dieguito – il figlio di Pia – non è Gregorio ma il conte Juan.

Qualora questo segreto dovesse venire alla luce finirebbe per portare a conseguenze disastrose. Pia non riuscirà a credere che la sua amica non ci abbia pensato e non riuscirà a perdonarla.

Pelayo – in un confronto con Pia – le suggerirà di punire Jana severamente,

La Promessa, cos’altro accade?

Pia apparirà furibonda quando si troverà davanti Vera, che verrà introdotta alla villa di nascosto. La donna intuirà che la nuova arrivata mente sulla sua identità e che nasconde un oscuro segreto. La prima a sospettare di lei sarà Petra. Quando Maria scoprirà che Vera sarà stata assunta come cameriera, inizierà a temere di essere sostituita.

Manuel parlerà con Jana delle condizioni di salute di Jimena. Il marchesino si mostrerà preoccupato perché la moglie non avrà più orami alcuna connessione con la realtà.