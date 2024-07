Le anticipazioni La Promessa in onda dal 6 al 12 luglio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jimena, che sarà protagonista di una caduta nel lago, e su Antonio, che deciderà di interrompere la sua relazione con Martina. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 6 al 12 luglio 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo alla rovinosa caduta di Jimena. La giovane donna – dopo aver accennato dei passi di danza – cadrà vicino al fiume, suscitando preoccupazione. Abel verrà chiamato per visitarla. Il medico rassicurerà tutti affermando che la ragazza starà bene, ma la famiglia non potrà fare a meno di preoccuparsi per il suo comportamento.

Alonso informerà Cruz di aver autorizzato le ricerche di Ramona nei territori de La Promessa. La marchesa si opporrà alla decisione di Curro e Manuel, che vorrebbero partecipare alle ricerche. Curro confesserà a Jana di non essere riuscito a trovare il fazzoletto a casa di Ramona, e lei prometterà di cercarlo.

Anticipazioni La Promessa, spoiler al 12 luglio

Margarita consiglierà Martina di sedurre Antonio per accelerare il fidanzamento, ma le cose non andranno come lei aveva sperato. Curro avrà modo di sorprendere Antonio al telefono, e il ragazzo reagirà in modo strano. Curro sospetterà che ci sia qualcosa che non va e ne parlerà con Martina. Quest’ultima però non darà troppo peso alla cosa, pensando che il giovane voglia solo allontanarla dal futuro marito.

In realtà avrebbe dovuto preoccuparsi, perché poco dopo Antonio le comunicherà che non ci sarà nessun matrimonio, perché i duchi non approvano. Dopo averle dato dei soldi come forma di “risarcimento” il ragazzo lascerà La Promessa, lasciando Martina ferita. Il suo gesto preoccuperà molto anche Margarita, che non avrà più un’arma da usare contro Cruz.

La Promessa, cos’altro accade?

Catalina cercherà di essere amichevole con il conte Pelayo. Simona sgriderà don Orengo e gli intimerà di dire la verità a Candela. A quel punto l’uomo deciderà di rivelarle che sua figlia sarà trasferita a Gijón, e che lui andrà con lei. Anche Jimena deciderà di seguire un consiglio, e terrà in considerazione quanto suggeritole da Abel. La moglie di Manuel si preparerà così a fingere un aborto.

Cruz riceverà il contratto firmato da Pia, e ordinerà di richiamare Petra. Quest’ultima tornerà così a La Promessa, ma riceverà un’accoglienza fredda.

Lorenzo sarà protagonista di una “pericolosa” partita di poker. Margarita arriverà all’improvviso e – dopo aver ingannato gli uomini – resterà da sola con il capitano. La partita avrà un risvolto insolito e Margarita riuscirà a vincere il 25% de La Promessa. A quel punto Cruz affronterà Lorenzo, per impedire che la donna possa impossessarsi delle terre.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.