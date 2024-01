Le anticipazioni La Promessa in onda dal 6 al 12 gennaio 2024 si preannunciano particolarmente ricche di eventi. La soap iberica – che a partire da lunedì 8 gennaio riprenderà il suo spazio “tradizionale” nel palinsesto di Canale 5 – promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi. Gli spoiler spagnoli ci rivelano che i prossimi appuntamenti saranno incentrati sulle rivelazioni di Simona a Curro. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 6 al 12 gennaio 2024

La verità sul passato di Curro inizierà a farsi strada nella mente del giovane e per lui sarà difficile accettare che sua madre non è Eugenia. Il ragazzo sarà deciso a scoprire chi possa averlo messo al mondo e non esiterà a chiedere aiuto a Simona. Se in un primo momento aveva pensato che la cuoca potesse aiutarlo a far luce sul suo passato, quando lei gli rivela che la sua vera mamma è Dolores – una domestica che lavorava alla Promessa molti anni prima – Curro reagirà molto male.

Il nipote di Cruz non accetterà la realtà e si scaglierà contro la cuoca. La accuserà di avergli detto una bugia e non esiterà ad aggredirla.

Spoiler La Promessa al 12 gennaio 2024

Lope sorprenderà Maria mentre starà per lasciare La Promessa senza salutare nessuno, quindi si arrabbierà e le chiederà spiegazioni. Nel frattempo Catalina chiederà scusa a Manuel per le incomprensioni e il fratello la incoraggerà a ritrovare l’intesa con il padre.

Petra comunicherà alla Marchesa di aver sorpreso Lorenzo la baronessa e il capitano in atteggiamenti intimi, e questo non farà altro che confermare i sospetti di Cruz che i due siano in combutta nella truffa per riscuotere l’eredità.

Manuel e Jana rischiano di essere scoperti nelle prossime puntate La Promessa

Il marchesino e Jana usciranno insieme per un volo in aereo. Al loro rientro Jimena piomberà nell’hangar e per poco non scoprirà il loro intreccio amoroso. Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.