Le anticipazioni La Promessa in onda dal 6 al 12 aprile 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Cruz – che deciderà di affrontare la baronessa Elisa per la morte del marito – e su Curro, che si sentirà sempre più a suo agio con Martina. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 6 al 12 aprile 2024

Nelle prossime puntate La Promessa assisteremo al faccia a faccia tra Cruz e la baronessa Elisa. La marchesa – tornata da poco alla tenuta – confesserà all’altra di essere a conoscenza del segreto che per tutti questi mesi ha sempre taciuto: il suo coinvolgimento nella morte del barone De Grazalema, suo marito. Elisa, dopo essersi resa conto di essere stata scoperta, non esiterà ad affrontare Lorenzo. Quest’ultimo le confermerà di essere stato proprio lui a fornire questa informazione a Cruz.

Spoiler La Promessa al 12 aprile 2024: Curro fa una rivelazione a Martina

Nel frattempo Curro apparirà sempre più a suo agio con Martina, e vivrà la relazione senza troppe remore, lasciandosi andare sempre di più con la ragazza. Il giovane Curro deciderà di renderla partecipe dei suoi sospetti e le confiderà di nutrire seri dubbi sulle sue vere origini familiari.

Intanto Jana apparirà piuttosto preoccupata per Curro e vorrà sapere cosa intende fare il fratello dopo aver scoperto la verità sulla sua vera famiglia.

La Promessa, cos’altro accade?

Manuel chiederà aiuto a Jana per curare la lombalgia della suocera. La domestica non potrà tirarsi indietro e si prenderà cura dell’anziana signora. Pia inizierà ad avere dei sospetti sull’atteggiamento di Gregorio e non riuscirà a fidarsi completamente di lui.

Maria Fernandez cercherà di fare il possibile per favorire la riconciliazione tra Lope e Salvador ma non riuscirà nel suo intento, e il rapporto tra i due continuerà a essere particolarmente teso e difficile da gestire.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.