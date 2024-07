Le anticipazioni La Promessa in onda dal 27 luglio al 2 agosto 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jana e Manuel che saranno travolti dalla passione su una spiaggia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 27 luglio al 2 agosto 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo ad alcuni eventi che rischieranno di rovinare la festa in maschera alla tenuta. Durante i festeggiamenti Margarita annuncerà di essere entrata in possesso del 25% delle quote della tenuta. Questa notizia scatenerà l’ira di Cruz, ma sarà niente se paragonata a ciò che avverrà subito dopo.

I riflettori saranno infatti puntati di Jana e Manuel che – dopo aver ballato insieme protetti dai loro costumi – si allontaneranno dalla festa. I due giovani raggiungeranno un’isola, dove si lasceranno andare alla passione. Nel frattempo Cruz scoprirà la loro assenza, e verrà a sapere che sarà stata proprio Margarita a spingere il marchesino ad allontanarsi.

Lope e Abel lasciano la tenuta nelle prossime puntate La Promessa

Tutta la servitù sarà sconvolta dall’annuncio dell’imminente partenza di Lope per Madrid. i cuoco comunicherà allo staff di volersi trasferire per motivi di lavoro. Romulo cercherà di fargli cambiare idea, e chiederà aiuto ad Alonso, provando a convincerlo a trattenere il cuoco alla tenuta.

Ma Lope non sarà il solo ad abbandonare La Promessa. Oltre a lui anche Abel si preparerà a partire. Dopo aver ricevuto una strana telefonata da uno sconosciuto, il medico farà le valigie e si preparerà a mettersi in viaggio per Cordoba, dove dovrà occuparsi di alcuni uomini rimasti feriti in un’industria petrolifera.

La Promessa, cos’altro accade?

Lope – poco prima di partire – metterà alle strette Simona, che non potrà fare altro che confessare che suo figlio Antonio le ha scritto una lettera: il cuoco e Candela convinceranno la collega a dire agli altri che faceva passare le missive di Carlos per quelle dei suoi figli.

Jana tornerà alla tenuta, e confesserà a Maria di aver vissuto una meravigliosa esperienza con Manuel al mare. Mentre condivide le sue emozioni con l’amica, la domestica si renderà conto che non potrà mai amare Abel nello stesso modo in cui ama il marchesino. Nel frattempo Mercedes cercherà di convincere Manuel a trasferirsi con Jimena a Madrid.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.