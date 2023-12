Le anticipazioni La Promessa in onda dal 23 al 29 dicembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. La soap – dopo lo stop di Natale e Santo Stefano – tornerà sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 27 dicembre con puntate più lunghe. Le vicende di Jana e Manuel infatti, copriranno tutto il pomeriggio, sostituendo Terra Amara, Uomini & Donne e Amici 23. Gli spoiler spagnoli ci rivelano che le trame saranno incentrate su Cruz e Lorenzo, sempre più determinati a togliere di mezzo Elisa per non dove dividere l’eredità del Barone. Nel frattempo Jana si riprenderà dallo stato di malessere causato dal duro lavoro a casa dei duchi. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 23 al 29 dicembre 2023

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 23 al 29 dicembre, vedremo Cruz e Lorenzo impegnati ad elaborare un piano per non permettere che Elisa erediti un terzo del patrimonio del Barone. I due agiscono all’insaputa di Alonso. Cruz ritiene che il miglior modo per liberarsi della donna sia somministrarle del veleno che non lascia tracce.

Nel frattempo Gregorio propone a Pia di cercare una casa in cui andare a vivere insieme, ma lei preferisce rimanere alla Promessa e dormire in camere separate fino alla nascita del bambino.

Spoiler La Promessa al 29 dicembre

I piani di Martina di rinchiudere Candela e Simona per risolvere i loro problemi ottiene l’effetto contrario, e le cuoche litigano più che mai. Martina capisce così che non c’è soluzione ai loro problemi.

Jana si sta riprendendo ma è ancora debole per lavorare, e Maria chiede a Pia di concedergli un giorno di riposo. Subito dopo si rivolge alle cuoche e le invita a preparare una ricca colazione alla ragazza, che è tornata estenuata dal lavoro alla villa dei duchi. Intanto i domestici a palazzo si accollano anche le mansioni di Jana, così da coprire l’assenza della ragazza con Petra.

Manuel difende Jana nelle prossime puntate La Promessa

Jimena si scusa con Jana e le dice di non sapere niente di ciò che è accaduto a casa dei suoi genitori, affermando che non riesce a capacitarsi di come sia stato possibile. Per scusarsi Jimena offre a Jana una somma di denaro come risarcimento, che la giovane camerierà rifiuta. Questo gesto fa infuriare Jimena, che si sfoga con Manuel. Il marchesino però prende le parti di Jana.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.